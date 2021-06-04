Крымскотатарский канал ATR получит 25 миллионов из госбюджета, – Минреинтеграции

По результатам закупок на 25 млн грн на создание и распространение информационного продукта на телевидении на крымскотатарском языке для аудитории коренных народов победу одержал канал ATR.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что о проведении закупок было объявлено 3 июня. Она прошла по переговорной процедуре в виду отсутствия конкуренции по техническим причинам – ATR является единственным каналом, который совершает вещание на крымскотатарском языке на территорию Крыма.

"Было объявлено три закупки, из которых две состоялись по принципу переговорной процедуры. Речь идет о детском крымскотатарском канале "ЛЯЛЕ" и крымскотатарском канале ATR. Наш подход простой – условия получения государственного финансирования должны быть одинаковы для всех вещателей на временно оккупированные территории: прозрачные, честные, по европейским стандартам", – глава Минреинтеграции Алексей Резников.