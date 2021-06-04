Пограничники обнаружили партию контрабандных сигарет в поезде Киев-Вена

В ночь на 4 июня пограничники и таможенники на железнодорожном пункте Чоп обнаружили незаконную партию табачных изделий в поезде Киев-Вена.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укразализныця".

Отмечается, что по данному факту проводится проверка. В случае причастности к контрабанде работников "Укрзализныци", они будут уволены.

"Таким не место на железной дороге. Кроме того, поручил члену правления, ответственному за пассажирские перевозки, усилить меры по предупреждению такого позорного явления. Эта работа должна быть проведена максимально оперативно и эффективно", – отметил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик.