СБУ обнаружила попытку ввоза химикатов с подсанкционного российского завода
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Служба безопасности предупредила попытку ввоза более 20 тонн метилового эфира уксусной кислоты, произведенного на одном из российских предприятий.
Как отмечает пресс-центр СБУ, в отношении этой компании применены экономические санкции СНБО.
Сотрудники спецслужбы установили, что химический раствор организаторы уже переправляли на адрес одного из отечественных предприятий в Луганской области.
Правоохранители установили, что за последний месяц этот товар дельцы уже пытались ввезти в Украину. Однако, он сразу же был реэкспортирован назад в РФ. Но злоумышленники снова попробовали ввезти жидкость уже якобы от другого производителя. Вместо санкционного российского завода в документах было указано московское производственное предприятие, на которое экономические санкции и ограничения СНБО не распространяются.
Цистерну с метилацетатом изъяли.
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