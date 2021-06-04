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Центры вакцинации против COVID-19 заработают в 10 городах, – Минздрав

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Центры вакцинации против COVID-19 заработают в 10 городах, – Минздрав

В течение выходных 5-6 июня в Украине будут работать уже 10 центров вакцинации населения против коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кроме открывшихся неделей ранее центров в Киеве, Львове и Одессе, также вакцинироваться можно будет в следующих городах:

  • Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженка;
  • Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  • Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея №11 "Гарант";
  • Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь";
  • Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета;
  • Горишни Плавни Полтавской области, на базе отделенного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат";
  • Ривне, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

Напомним, по состоянию на утро 4 июня, против COVID-19 в Украине привили 1 123 663 человека, за прошедшие сутки – 50 840.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минздрав


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