"Днепропетровскгаз" полностью завершил процедуру анбандлинга

АО "Днепропетровскгаз" вышло из учредителей компании-поставщика ООО "Днепропетровскгаз Сбыт".

Как сообщает пресс-служба компании, полное разделение собственности стало финальным этапом анбандлинга этих компаний, действующих в сфере распределения и продажи газа.

До этого было завершено разделение юридической, информационной и учетной деятельности, которые получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества в 2020 году.

"АО "Днепропетровскгаз" завершило процедуру выхода из состава учредителей ООО "Днепропетровскгаз Сбыт", тем самым полностью выполнив условия эффективного анбандлинга, как с позиции украинского, так и европейского законодательства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что выход из состава учредителей – то есть полное разделение собственности – является высшим уровнем анбандлинга. Если в Евросоюзе, при разделении операторов ГРС и компаний-поставщиков допускается сохранение миноритарных пакетов акций, то АО "Днепропетровскгаз" провел еще более строгое соблюдение норм европейского законодательства при проведении процесса анбандлинга в Украине. Таким образом, обеспечено отсутствие какого-либо влияния на принятие решений и операционную работу компаний-поставщиков в соответствии с антимонопольными нормами ЕС.

"Вся информация о наших шагах в этом направлении прозрачна и находится под контролем НКРЭКУ при участии Секретариата Энергетического Сообщества. Полное разделение в интересах клиентов – и мы последовательно работали над этим для развития конкурентного рынка газа", - сказал председатель правления АО "Днепропетровскгаз" Иван Вакуленко.

В пресс-службе подчеркнули, что компания последовательно, начиная с июля 2015 года, реализовала все этапы анбандлинга, с соблюдением сроков и процедур, предусмотренных Законом Украины "О рынке природного газа", а также в соответствии с нормами Директивы 2009/73/ЕС в рамках Третьего энергетического пакета:

юридическое разделение, создание независимой компании-поставщика;

функциональное разделение, обеспеченное как за счет разделения управления, так и независимой работы руководства;

разделение учетной деятельности, с обеспечением полной независимости и публичного контроля, как за счет публикации на сайте АО "Днепропетровскгаз", так и ежегодного аудита финансовой отчетности оператора ГРС;

информационное разделение, начиная от использования территориально обособленных офисов, запрета на совмещение деятельности до введения соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности;

разделение идентичности компаний с использованием различающихся брендов, маркетинговой политики и каналов коммуникаций с клиентами.

В полном соответствии с нормами Третьего энергетического пакета, положениями Директивы 2009/73/ЕС и Законом Украины "О рынке природного газа", оператор ГРС ежегодно отчитывается в Программе соответствия о статусе анбандлинга и делает это специально уполномоченное лицо – комплаенс офицер, назначение которого согласовывает НКРЭКУ.

Отмечается, что все ранее осуществлённые действия по анбандлингу АО "Днепропетровскгаз", наряду с другими операторами ГРС, получили высокую оценку Секретариата Энергетическое сообщества – в отчете этой организации за 2020 года статус имплементации процесса анбандлинга в Украине оценен в 90%.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых занято 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.