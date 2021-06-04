"Укрэксимбанк" планирует закрыть часть отделений и продать сеть банкоматов

Государственный "Укрэксимбанк" планирует закрыть или продать часть розничного бизнеса.

Об этом сообщил глава правления банка Евгений Мецгер, передает FinClub.

"Сокращение непрофильного бизнеса предусматривает закрытие части офисов, учитывая, что мы предоставляем клиентам диджитал-каналы. Банк не будет продолжать развивать эквайринг и банкоматы: перейдет на аутсорсинг или откроет для клиентов бесплатное обслуживание во всех банкоматах страны. Но наращивать этот бизнес не будем. Возможно, рассмотрим его продажу другим розничным игрокам", – рассказал глава банка.

По словам Мецгера, "Укрэксимбанк" сконцентрируется на крупных клиентах, которым способен выдавать кредиты на $50-70 млн.

По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2021 года у "Укрэксимбанка" было 60 отделений по всей Украине.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3 место (246,887 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.