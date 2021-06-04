ГБР подозревает шесть таможенников в ущербе бюджету на 17 миллионов

Сотрудники Государственного бюро расследований в Полтаве разоблачили шестерых работников Слобожанской таможни, которые растамаживали метиловый спирт под видом спиртовых растворителей.

Как сообщает пресс-служба ГБР, в 2018 году, пренебрегая проверкой кода классификации товара, должностные лица таможни растаможили по видом спиртовых растворителей 1,4 тыс. тонн спирта.

Таким образом импортер избежал платы акцизного налога, вследствие чего убытки государству превысили 17 млн грн.

Таможенников подозревают в служебной халатности, которая причинила тяжелые последствия (ч.2 ст. 367 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Также ГБР проведет проверку относительно еще 6 сотрудников таможни, которые могут быть причастны к аналогичным преступлениям.