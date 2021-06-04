БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1647 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
754 0
Грузія (252) МЗС (233) Молдова (499) туризм (749) Туреччина (1023)

Турция, Грузия и Молдова готовы впускать вакцинированных от COVID-19 украинских туристов

Новини БізнесЦензор Транспорт

Турция, Грузия и Молдова готовы впускать вакцинированных от COVID-19 украинских туристов

Молдова, Грузия и Турция готовы заключить с Украиной соглашение о разрешении на въезд гражданам Украины, которые вакцинированы от COVID-19 и имеют соответствующий бумажный сертификат.

Об этом в эфире ТСН сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"С бумажным сертификатом мы сейчас договорились о Венгрии. Молдова, Грузия, Турция готовы тоже заключать такое соглашение", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он указал, что ряд украинских министерств уже договариваются с ЕС о том, чтобы цифровой сертификат вакцинации от Covid-19 был полностью синхронизирован с европейским.

"Мы, как Министерство иностранных дел, объединили наших коллег из Министерства здравоохранения, Министерства цифровой трансформации с ЕС, и они уже предметно разговаривают о том, чтобы наш цифровой сертификат был полностью синхронизирован с европейским", - пояснил министр.

Кулеба подчеркнул, что электронный сертификат будет синхронизирован с сертификатом ЕС, и будет признаваться органами власти стран ЕС.

Он также напомнил, что цифровой сертификат ЕС начнет действовать с июля.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 