Харьковское предприятие "Укроборонпрома" незаконно обслуживало иностранный военный самолет, – СБУ
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Контрразведка Службы безопасности разоблачила бывшего гендиректора одного из харьковских предприятий ГК "Укроборонпром", который предоставлял иностранному заказчику услуги военного назначения без получения соответствующего разрешения.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Спецслужбы выяснили, что госпредприятие подписало внешнеэкономический контракт. Согласно ему она совершало техническое обслуживание военно-транспортного самолета минобороны одной из стран. Установлено, что договор был заключен с нарушением требований украинского законодательства.
Отмечается, что директор предприятия лично принял решение предоставить иностранному заказчику услуги военного назначения без получения разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.
Экс-директору госпредприятия сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 333 (нарушение порядка совершения международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
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