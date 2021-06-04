Харьковское предприятие "Укроборонпрома" незаконно обслуживало иностранный военный самолет, – СБУ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила бывшего гендиректора одного из харьковских предприятий ГК "Укроборонпром", который предоставлял иностранному заказчику услуги военного назначения без получения соответствующего разрешения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Спецслужбы выяснили, что госпредприятие подписало внешнеэкономический контракт. Согласно ему она совершало техническое обслуживание военно-транспортного самолета минобороны одной из стран. Установлено, что договор был заключен с нарушением требований украинского законодательства.

Отмечается, что директор предприятия лично принял решение предоставить иностранному заказчику услуги военного назначения без получения разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Экс-директору госпредприятия сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 333 (нарушение порядка совершения международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.