Кабмин внесет в Раду программу действий в конце июня, – первый вице-премьер
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Кабинет министров в конце июня планирует внести в Верховную Раду программу действий.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко в парламенте, передает Интерфакс-Украина.
"Я надеюсь, что в конце июня удастся внести программу правительства, которая будет определять точки роста, драйверы, которые будут развивать эти точки роста, и обеспечит рост экономики Украины как минимум на ближайшие три года", – отметил он.
Как сообщалось, в минувшем году парламент дважды отказался поддержать программу действий Кабинета министров Дениса Шмыгаля, однако премьер-министр заявил, что правительство намерено работать по этой программе вне зависимости от ее принятия парламентом.
Джерело: Интерфакс-Украина
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Scorpman Y
показати весь коментар04.06.2021 16:52 Відповісти Мені подобається 0
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