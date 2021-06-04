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Кабмин внесет в Раду программу действий в конце июня, – первый вице-премьер

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Кабмин внесет в Раду программу действий в конце июня, – первый вице-премьер

Кабинет министров в конце июня планирует внести в Верховную Раду программу действий.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко в парламенте, передает Интерфакс-Украина. 

"Я надеюсь, что в конце июня удастся внести программу правительства, которая будет определять точки роста, драйверы, которые будут развивать эти точки роста, и обеспечит рост экономики Украины как минимум на ближайшие три года", – отметил он.

Как сообщалось, в минувшем году парламент дважды отказался поддержать программу действий Кабинета министров Дениса Шмыгаля, однако премьер-министр заявил, что правительство намерено работать по этой программе вне зависимости от ее принятия парламентом.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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значит будут грабить нарИд (ростом тарифов) и раздавать деньги/преференции олигархам - оломойскому, ахметову, пинчуку... Прошлые "программы" с темами (+40% роста ввп, "конец эпохи бедности" м т.п.) привели к:
Кабмин внесет в Раду программу действий в конце июня, – первый вице-премьер - Цензор.НЕТ 5553
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04.06.2021 16:52 Відповісти
 
 