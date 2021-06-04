Импорт авиатоплива сократился с начала года на четверть

По итогам января-мая 2021 года в Украину было импортировано 32,4 тыс. тонн авиатоплива, что на 24% меньше показателя января-мая прошлого года (42,7 тыс. тонн) и в три раза меньше, чем в январе-мае 2019 года (97,3 тыс. тонн).

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с пятью месяцами 2020 года, сократились на 46% – до 15,7 тыс. тонн, из Беларуси – выросли на 29% – до 10,4 тыс. тонн. Морские поставки греческого и итальянского ресурса показали 50%-рост – до 2,8 тыс. тонн и 3,5 тыс. тонн соответственно.

В мае 2021 года импорт авиационного топлива на украинский рынок вырос в три раза, до 6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,2 тыс. тонн). Отметим, низкий прошлогодний показатель объясняется полным запретом на пассажирские авиарейсы в Украине со второй половины марта 2020 года.

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с маем-2020, выросли на 62% – до 3,1 тыс. тонн. Из них 1,5 тыс. тонн было поставлено в адрес компании "Амик Украина", 0,8 тыс. тонн – для "Глуско Украина", 0,5 тыс. тонн – для "Сокар Украина" и по 0,2 тыс. тонн – для ОККО и "Авиа Ойл".

По итогу отчетного месяца из Беларуси было поставлено 2,2 тыс. тонн авиационного топлива. Весь ресурс получила компания "Сокар Украина". Из Греции в мае было поставлено морем 700 тонн ресурса для "Трейд Коммодити".