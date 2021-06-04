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Индексация пенсий в июле коснется 1 миллиона пенсионеров, – Минсоцполитики

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Индексация пенсий в июле коснется 1 миллиона пенсионеров, – Минсоцполитики

В текущем году пенсии на 11% проиндексировали для 8 млн пенсионеров, в июле проведут индексацию еще для 1 млн пенсионеров.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает Экономическая правда.

"Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. В этом году с 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле этого года будет проведена индексация пенсий еще для 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере. Таким образом, в этом году повышение получат 10,5 млн пенсионеров", - отметила она.

По словам Лазебной, на 1 апреля этого года средний размер пенсии составляет 3725 грн - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 17,5% (555 грн).

Министр добавила, что на рассмотрение Рады внесен проект закона №4668, которым возобновляется индексация пенсий для всех категорий пенсионеров и устанавливается дата индексации пенсий – 1 сентября.

"Я очень надеюсь на принятие этого законопроекта, ведь это позволит предусмотреть необходимые средства для проведения индексации пенсий в следующем году для всех категорий пенсионеров", - сказала Лазебная.

Ранее, советник министра социальной политики Николай Шамбир заявил, что с 1 июня 2021 года около 700 тыс. работающих пенсионеров получат пересчет пенсий.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Экономическая правда


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Где обещанная доплата для тех, кому за 75? Индексация пенсий в июле коснется 1 миллиона пенсионеров, – Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 412
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05.06.2021 12:20 Відповісти
Підняли пенсії !!! Уря !!! На те вам 100 грн і не відмовляйте собі ні в чому. А ціни? Газ, продукти харчування !!!!! Покращення !
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05.06.2021 12:43 Відповісти
Заголовок звучит конечно мощно, пока не посчитаешь какая это сумма 11%
Мой дед отработав всю жизнь на заводе, не может себе сейчас на пенсии позволить элементарных вещей - нормальной качественной еды. Слава Богу есть кому помочь, да и сам он не унывает, нашел хобби. Скупает на радио рынках старые детали и перепродает их на https://radio-detali.com/. Это неплохая прибавка к пенсии получается, да и для поднятия духа хорошо.
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05.06.2021 13:13 Відповісти
Это геноцид всех украинцев. Позор такой стране. За что боролись на то и напоролись. И в дальнейшем не будет никакого толку. Нету совести у этих тварей и не будет никогда. Пускай сами попробуют хоть несколько дней прожить за 1700 гривен а месяц и подавно. Людей использовали как штопаный га...дон со своими революциями приведшими их к власти. Сволочи. гореть им в аду. Только вот проблемма есть: ни ада ни рая нет а бога тем более и даже не намечается. Вот и вытворяют что хотят. Их кормим да еще и попов хитро..пых.
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05.06.2021 14:48 Відповісти
Ха-хха ,Враждебная,11% от мин.пенсии это 18гривень,пойди себе ку.ва купи на них прокладки!
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05.06.2021 15:05 Відповісти
 
 