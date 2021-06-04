Индексация пенсий в июле коснется 1 миллиона пенсионеров, – Минсоцполитики

В текущем году пенсии на 11% проиндексировали для 8 млн пенсионеров, в июле проведут индексацию еще для 1 млн пенсионеров.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает Экономическая правда.

"Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. В этом году с 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле этого года будет проведена индексация пенсий еще для 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере. Таким образом, в этом году повышение получат 10,5 млн пенсионеров", - отметила она.

По словам Лазебной, на 1 апреля этого года средний размер пенсии составляет 3725 грн - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 17,5% (555 грн).

Министр добавила, что на рассмотрение Рады внесен проект закона №4668, которым возобновляется индексация пенсий для всех категорий пенсионеров и устанавливается дата индексации пенсий – 1 сентября.

"Я очень надеюсь на принятие этого законопроекта, ведь это позволит предусмотреть необходимые средства для проведения индексации пенсий в следующем году для всех категорий пенсионеров", - сказала Лазебная.

Ранее, советник министра социальной политики Николай Шамбир заявил, что с 1 июня 2021 года около 700 тыс. работающих пенсионеров получат пересчет пенсий.