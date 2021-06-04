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"Укргазбанк" выставил на продажу пул активов на 820 миллионов

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Государственный "Укргазбанк" выставил через электронный аукцион OpenMarket пул активов на 819,99 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "СЕТАМ".

В перечень лотов входят различные объекты недвижимости: элеваторы, завод по производству бишофита, производственные комплексы, земельные участки, квартиры, здания, сооружение и прочее.

Отмечается, что имущество банка будет реализовываться на классических английских аукционах, так и по методу пошагового снижения стартовой цены и дальнейшей подачи ценовых предложений – голландских аукционах.

"Укргазбанк" – наш давний и надежный партнер, которому мы помогли продать имущества уже на 1,5 млрд грн. расширение сотрудничества – это закономерность, которая будет подтверждена новыми успешными кейсами по реализации", – отметил генеральный директор "СЕТАМ" Александр Мамро.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года "Укргазбанк" по размеру общих активов (149,52 млрд грн) занимал 4-е место среди 73 действовавших в стране банков.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "СЕТАМ"


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