Долг госшахт за электроэнергию вырос за два года на 168 миллионов

Зодолженность государственных угольных предприятий перед госпредприятием "Региональные электрические сети" за период 2019-2020 годы достигла 186,4 млн грн.

Как сообщает проект "Марлин", предприятие "РЭМ" обратилось в Совет национальной безопасности и обороны Украины по поводу критической ситуации, которая сложилась из-за отсутствия правительственного решения относительно проблемных долгов за поставку электрики госшахтам.

Перечень основных должников:

ГП "Первомайскуголь" – 38,9 млн грн;

ГП "Селидовуголь" – 36,2 млн гн;

ГП "Торецкуголь" – 36,8 млн грн;

ГП "Мирноградуголь" – 29,9 млн грн;

ГП "Лисичанскуголь" – 14,2 млн грн;

ГП "Львовуголь" – 9,9 млн грн;

ГП "УК "Краснолиманская" – 853,3 тыс. грн;

ГП "Волыньуголь" – 1,5 млн грн.

Также энергетики напоминают, что до сих пор не погашен долг шахт перед "РЭМ", который был сформирован до 2018 года на сумму 13,2 млрд грн, из которых 8,1 млрд грн – задолженность угольных предприятий на подконтрольной украинским органам власти территории.

Отмечается, что неуплата долгов стала причиной цепной реакции. У "РЭМ" не хватает средств погасить долг на сумму 300 млн грн перед госбюджетом. Более того, компания стала неспособной покрыть все счета за покупку электроэнергии. Основные кредиторы "РЭМ", такие как "Энергоатом" и "Укрэнерго", принудительно изымают средства, что блокирует все банковские счета предприятия.

ГП "Региональные электрические сети" распределяет, транспортирует и поставляет электроэнергию промышленным предприятиям тяжелой, добывающей, и в частности угольной промышленности. Госкомпания относится к сфере управления Министерства энергетики Украины.

На запрос Минэнерго ответили, что правительство планирует погасить задолженность перед ГП "Региональные электрические сети" на сумму 12,9 млрд грн. При условии, если будут приняты все необходимые для этого законы.

Также отмечается, что масштабы ситуации угрожают прекращением электроснабжения государственным предприятиям, затоплением шахт и подтоплением прилегающих территорий, прекращением добычи угля, и выходом шахтного газа на поверхность в будущем.