"Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов к морю

АО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на ряд новых и дополнительных поездов по направлению к морю.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 3 июня через день по нечетным числам курсирует поезд № 269/270 "Лисичанск-Одесса". Также с 3 июня с Кривого Рога по нечетным числам отправляется поезд № 204/190 Кривой Рог, Днепр – Геническ. Обратно из Геническа поезд № 189/203 будет курсировать с 6 июня.

4 июня к Азовскому морю отправляется поезд № 282/281 Хмельницкий – Геническ, а с 5 июня – №280/279 Жмеринка – Геническ.

Также с 5 числа по нечетным дням "Укрзализныця" запускает поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск – Геническ. В Обратном направлении поезд №232/231 будет курсировать по четным числам.

С 10 июня жители Днепра и Кривого Рога также смогут добраться до Бердянска. Поезд № 472/471 Днепр-Бердянск будет курсировать по четным числам, обратно – по нечетным. Поезд № 552/551 Кривой Рог – Бердянск будет курсировать по четным числам через Запорожье, обратно – по нечетным.

С 11 числа жители Харькова смогут доехать до Бердянска на поезде № 261/262. В тот же день из Львова отправится поезд № 86/186-185/85 Львов-Новоалексеевка до Бердянска.

Кроме того, для жителей Чернигова и Сум компания запустила курсирование поезда № 213/214 Сумы-Одесса и № 204/203 Чернигов (Нежин)-Одесса. Первый поезд будет отправляться по нечетным числам, начиная с 15 июня, второй – с 17 июня.