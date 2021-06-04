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Дания отменила разрешение на строительство польского конкурента "Северного потока-2" (обновлено)

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Дания отменила разрешение на строительство польского конкурента

Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на проведение работ по прокладке газопровода Baltic Pipe (конкурента "Северного потока-2") на территории страны.

Об этом сообщает оператор транспортной системы Дании Energinet.

Датское агентство охраны окружающей среды выдало разрешение на строительство наземного участка через территорию страны 12 июля 2019 года. Однако, после решения апелляционного совета по проблемам окружающей среды и продовольствия Дании от 31 мая работы должны быть приостановлены.

"Я сожалею об этом решении. Когда в 2019 году мы получили экологическое разрешение от властей в отношении Baltic Pipe, была подтверждена необходимость продолжения работ по ряду мер, обеспечивающих хорошие условия жизни для некоторых видов мелких животных, которые обитают на побережье. С тех пор мы продолжаем работать над мерами по защите этих животных, но апелляционный совет утверждает, что все эти меры должны быть полностью соблюдены до выдачи экологического разрешения", – отметил заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач отметил, что решение Датского агентства по охране окружающей среды приостановить разрешения на строительство газопровода из-за опасений по поводу дикой природы относится только к одной части проекта.

Дипломат подчеркнул, что Польша будет пытаться получить необходимое разрешение от властей Дании.

"Мы постараемся прояснить этот вопрос, чтобы вернуть старое решение", – заявил Пшидач в комментарии Польскому радио.

Как сообщалось, в декабре 2020 года польская государственная компания Gaz-System подписала все контракты с подрядчиками на выполнение строительных работ по сухопутной и морской части проекта газопровода Baltic Pipe. 

Длина наземного участка газопровода Baltic Pipe по территории Дании составляет примерно 210 км. В целом трубав 900 км должна была объединить газотранспортные системы Польши, Дании и Норвегии. Газопровод смог бы транспортировать 10 млрд куб. м газа в год в Польшу и 3 млрд куб. м – из Польши в Данию. Проект нацелен, в частности, на уменьшение зависимости Польши от поставок российского газа. Кроме того, Польша должна согласовывать строительство Baltic Pipe с российским "Газпромом", так как польский газопровод пересекает трассу "Северного потока-2". Окончание строительства ожидалось в 2022 году. 

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Energinet


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Топ коментарі
+14
от Датского апелляционного совета понесло портянками.....
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04.06.2021 09:46
+9
Дания, Швеция, Финляндия, Голландия, Франция Германия, Австрия замечены в необъективности своих решений а то значит в корупции, Капец))))))
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04.06.2021 14:11
+9
а северный говнопоток-2 уже не несет угрозы экологии? там длинна и обьемы поболей будут!
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04.06.2021 14:39
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от Датского апелляционного совета понесло портянками.....
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04.06.2021 09:46 Відповісти
100%%
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04.06.2021 10:02 Відповісти
Стало понятно, когда они дали разрешение Приполярной Папуасии.
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04.06.2021 10:06 Відповісти
Дания, Швеция, Финляндия, Голландия, Франция Германия, Австрия замечены в необъективности своих решений а то значит в корупции, Капец))))))
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04.06.2021 14:11 Відповісти
Они думают о своих странах и гражданах.
Если им это выгодно, то они это и будут делать.
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04.06.2021 15:50 Відповісти
Теперь понятно, что такое "феномен датського кацапізму" Дания отменила разрешение на строительство польского конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2335
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04.06.2021 14:23 Відповісти
а северный говнопоток-2 уже не несет угрозы экологии? там длинна и обьемы поболей будут!
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04.06.2021 14:39 Відповісти
РуSSкие деньги для Дании не пахнут кровью убиенных детей Украины и Сирии.
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04.06.2021 15:13 Відповісти
Зачем Украина продолжает транзит Газа от агрессора?
Тем самым давая ему заработать кучу бабла.
Перекройте транзит и всё.
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04.06.2021 15:48 Відповісти
Я понял твой уровень, не интересно, я думал тупость это привилегия раши
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04.06.2021 16:00 Відповісти
В чём тупость?
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04.06.2021 17:10 Відповісти
Это ты про Голландию которая сопли жуёт а сколько ее людей кончили, или про Германия которой правят агенты Штази и КГБ, или Швеции повёрнутой на ЭКО.. и разрешающая прокладку и т.д. с Финляндией, суть в том что все ЕС со своей толерантность потеряло достоство и мужскую честь, а чего же Дания не пускает эту трубу, бабок загнали))))
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04.06.2021 15:59 Відповісти
 
 