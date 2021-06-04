Итоги недели: "Северный поток-2", запрет одноразовых пакетов и налог на Google

Главные новости экономики за неделю 31 мая - 4 июня.

ФИНАНСЫ

Украина впервые выплатила $40 миллионов по ВВП-варрантам

Украина 31 мая осуществила первую выплату по деривативам (ВВП-варрантам, VRI), выпущенным в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году. Как сообщили в Министерстве финансов, выплата составила $40,75 млн, она была начислена по итогам роста ВВП в 2019 году.

Чистая продажа валюты населением сократилась в мае до $340 миллионов

Объем продажи валюты населением в мае превысил объем покупки на $342,12 млн, что меньше, чем в апреле ($545,9 млн). При этом в мае украинцы увеличили покупку наличной валюты на 5,7% – до $1,45 млрд, тогда как продажа наличной валюты сократилась на 7,9% – до $1,7 млрд.

Остатки средств на едином казначейском счете выросли до 23,2 миллиарда

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 июня составили 23,18, млрд грн, что на 0,11 млрд грн больше, чем на начало мая, сообщило Госказначейство.

План поступлений в госбюджет перевыполнен на 18 миллиардов

В общий фонд государственного бюджета за первые пять месяцев 2021 года поступило 421 млрд грн, что на 4,5% или 18,3 млрд грн больше росписи, сообщило Госказначейство. В том числе в мае план поступлений перевыполнен на 2,8 млрд грн.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 16 миллиардов

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 15,86 млрд грн. Рост поступлений обеспечен за счет размещения валютных ОВГЗ в преддверии крупных выплат по госдолгу.

Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке после двухмесячного перерыва

Нацбанк выкупил за неделю на межбанковском рынке $40 млн, тогда как в предыдущие два месяца регулятор не проводил интервенций. Тем временем, курс гривни укрепился с 27,5004 грн/$ в начале недели до 27,2914 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 4 июня.

МАКРОЭКОНОМИКА

Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

Утвержденный Кабмином Прогноз экономического развития и бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривают рост ВВП на 3,8% в 2022 году, на 4,7% – в 2023 году и на 5% – в 2024 году с постепенным замедлением инфляции до 5% к 2024 году при курсе доллара в коридоре 28-29 грн/$.

ВЛАСТЬ

Рада приняла закон о налоге на Google, Apple и Netflix

Верховная Рада приняла закон о налогообложении услуг, предоставляемых технологическими компаниями (Apple, Google, Netflix, Wargaming и другими). Теперь они будут включать НДС в стоимость реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы.

Подробнее о введении такого налога читайте в материале: В Україні можуть ввести податок на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?

Рада приняла первый закон для "налоговой амнистии" от Зеленского

Верховная Рада внесла изменения в закон "О валюте и валютных операциях". Этот закон является одним из пакета документов, призванных урегулировать проведение анонсированной президентом Владимиром Зеленским так называемой "налоговой амнистии".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як держава хоче взяти під контроль доходи та видатки українців

Рада изменила процедуру обжалования условий тендеров

Верховная Рада внесла изменения в закон "О публичных закупках" с целью борьбы с "тендерным троллингом". При этом ко второму чтению в закон были внесены поправки, которые отменяют тендеры для закупок для празднования Дня независимости.

Рада ограничила использование пластиковых пакетов

Документ запрещает с 2022 года бесплатное распространение в заведения торговли тонких пластиковых пакетиков, за исключением пакетов для упаковки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

Депутаты отменили необходимость декларировать записанное на жен чиновников имущество

При голосовании за закон о возвращении лишения свободы за ложь в декларациях нардепы внесли поправку, позволяющую не декларировать имущество членов семей чиновников, а также оставили условное наказание за неподачу декларации. Президент Владимир Зеленский пообещал, что ветирует такой закон.

Зеленский подписал указ о создании нового университета за 7 миллиардов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности. Построить новый вуз планируется на территории "Экспоцентра Украины" (ВДНХ), процесс займет три года и обойдется в 7,2 млрд грн.

Зеленский и Разумков разошлись в вопросе формирования списка олигархов

Владимир Зеленский внес в Раду так называемый законопроект об олигархах. Согласно документу, перечень олигархов будет утверждать СНБО. Такое предложение раскритиковал спикер парламента Дмитрий Разумков, указав, что таким образом процесс будет контролировать президент.

"Слуге народа" не хватило 9 голосов для снижения налогов для казино и лотерей

Верховная Рада не смогла принять законопроект о введении льготного режима налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей. "За" проголосовали 202 депутата от фракции "Слуги народа", 11 – от группы "Доверие" и 4 внефракционных, чего оказалось недостаточно.

ЭНЕРГЕТИКА

Путин объявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2"

Укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца, заявил российский президент Владимир Путин.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Минэнерго готовит повышение тарифов на электроэнергию для населения

Повышение тарифов на электроэнергию для большинства потребителей планируется на 15% в этом году и на 15% – в следующем, с дальнейшим ростом до уровня рыночных цен, сообщил глава "Энергоатома" Петр Котин. В Минэнерго готовящийся план пересмотра тарифов пока не раскрывают.

Кабмин повысил предельную цену на бензин и дизтопливо

Кабинет министров внес изменения в формулу определения предельной розничной цены бензина и дизтоплива, предусмотрев в ней затраты сетей на логистику. В итоге это приведет к росту цен на топливо на 60-70 копеек за литр.

"Нафтогаз" обнародовал годовой тариф на газ для производителей тепла

НАК "Нафтогаз Украины" предложил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепла. В первый год (с июня 2021 года и в течение 13 месяцев) тариф на газ для предприятий теплокоммунэнерго составит 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа на транспортировку).

Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов

Президент Владимир Зеленский поддержал предложение списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ. По данным "Нафтогаза", сейчас они составляют 55,5 млрд грн, из них за 2021 год – 21 млрд грн.

Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза"

Кабинет министров утвердил финплан НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год, предусматривающий получение прибыли в размере 2,44 млрд грн. Однако в компании отмечают, что документ может быть скорректирован.

Компания "Нафтогаза" по поставке газа населению получила 115 миллионов убытка

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" по итогам 2020 года получила 115 млн грн убытка, по сравнению с предыдущим годом убыток компании вырос в 6 раз (19 млн грн в 2019 году).

"Укргидроэнерго" возьмет в кредит $211 миллионов на строительство батарей и СЭС

Кабмин одобрил кредит МБРР и Фонда чистых технологий на общую сумму $211 млн для "Укргидроэнерго". Средства пойдут на установку литий-ионных систем накопления энергии мощностью 197 МВт и солнечных фотоэлектрических станций мощностью 63,9 МВт.

Стоимость произведенной по "зеленому тарифу" электроэнергии превысит 51 миллиард, – НКРЭКУ

НКРЭКУ прогнозирует увеличение стоимости произведенной из возобновляемых источников электроэнергии в 2021 году на 24% по сравнению с 2020 годом – до 51,26 млрд грн, что вдвое больше, чем в 2019 году (24,5 млрд грн). При этом расчеты по "зеленому тарифу" за прошлый год на начало июня достигают лишь 66%.

Дания отменила разрешение на строительство польского конкурента "Северного потока-2"

Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды отозвал разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, который призван обеспечить альтернативу "Газпрому" для потребителей в Центральной Европе.

ТРАНСПОРТ

Рада ужесточла весовой контроль на дорогах

Закон позволяет выписывать штрафы за перегруз, зафиксированные с помощью средств фото и видеозаписи в автоматическом режиме. Кроме того, повышены штрафы за перегруз и установлено взыскание в размере 17 тыс. грн за отказ от взвешивания грузовика.

Кабмин назначил нового директора крупнейшего порта Украины

Новым главой ГП "Морской торговый порт "Пивденный" назначен Александр Олийнык, который ранее возглавлял Мариупольский порт. Его считают близким к холдингу "Метинвест" Рината Ахметова. Именно после конфликта с ГОКами олигарха министр инфраструктуры Александр Кубраков уволил предыдущего главу порта.

Евросоюз закрыл небо для всех авиакомпаний из Беларуси

Совет ЕС утвердил введение дополнительных санкций в отношении белорусских авиакомпаний – с 5 июня им будет запрещена посадка в аэропортах стран ЕС или перелет над их территорией. Европейским авиакомпаниям рекомендовано избегать полетов над Беларусью.

КОРПОРАЦИИ

Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – Налоговая служба

Крупнейшие украинские экспортеры в 2020 году получили из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость денежными средствами на сумму порой в десятки раз больше, чем ими было уплачено налогов (без учета ЕСВ), свидетельствуют данные Налоговой службы.

"Метинвест" Ахметова выкупил домны меткомбината ИСД до аукциона по его продаже

"Метинвест" Рината Ахметова еще в 2018 году выкупил домны Днепровского меткомбината ИСД, производственный комплекс которого планируют выставить на торги. Об этом стало известно из решения АМКУ, который заявлял, что аукцион по продаже комбината пройдет на конкурентной основе.

Первую исправительную колонию продали за 410 миллионов

Имущество неработающей "Львовской исправительной колонии (№48)" продали за 407,5 млн грн. Учреждение не работает больше 10 лет, но на него оформлено почти 12 га земли неподалеку от центра Львова. Это первая удачная попытка приватизации такого объекта.

Кабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" заместительницу Ермака

Кабмин избрал членом набсовета "Нафтогаза Украины" в качестве представителя государства заместительницу главы Офиса президента Юлию Свириденко. До назначения в Офис президента она работала заместителем министра развития экономики и торговли Тимофея Милованова.

Кроме того, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назначил на должность советника бывшую журналистку и экс-народного депутата Светлану Залищук, она будет курировать противодействие "Северному потоку-2".

Милованов возглавил набсовет "Укроборонпрома"

Наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром" избрал главой экс-министра экономики, а ныне – советника главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова.

Суды отменили все штрафы АМКУ по делу "Тедис Украина" на 6,5 миллиарда

Верховный Cуд отменил штрафы АМКУ на общую сумму 460 млн грн, наложенные на компании Imperial Tobacco по делу о монополии "Тедис Украина" на рынке дистрибуции сигарет. Таким образом все наложенные в этом деле штрафы на 6,5 млрд грн отменены судами.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Суд заочно арестовал экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета

Антикоррупционный суд (ВАКС) зочно избрал для бывшего главы правления "Приватбанка" Александра Дубилета меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. Сам Дубилет утверждает, что живет в Израиле и имеет гражданство этой страны.

ГБР провело 47 обысков в облгазах и Минэнерго по делу на 1,5 миллиарда

Дело связано с безоплатной передачей газовых сетей в управление облгазов. По мнению следствия, это було сделано незаконно, а в результате указанных действий государству нанесен ущерб на сумму 1,49 млрд грн.

Суд арестовал имущество депутата Мялика по подозрению в уклонении от налогов на 97 миллионов

Апелляционный суд наложил арест на недвижимость нардепа Виктора Мялика (группа "За будущее"), подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн грн. По данным следствия, он недоплатил налоги при перепродаже сотен квартир.

В машине начальника таможенного пункта обнаружили $700 тысяч наличными

ГБР обнаружила при обыске автомобиля начальника таможенного поста "Ягодин" Михаила Бурдейного больше $700 тыс. В апреле, после посвященного борьбе с контрабандой заседания СНБО под руководством Владимира Зеленского, его отстранили от выполнения обязанностей, но затем он вернулся к работе.