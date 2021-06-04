"Киевтеплоэнерго" отремонтирует оборудование 180 котельных к отопительному сезону

Во время подготовки к отопительному сезону 2021/2022 энергетики проведут текущие ремонты оборудования 183 районных и квартальных котельных во всех районах Киева.

Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

Как сообщается, будет проведена диагностика, обслуживание и ремонт водогрейных котлов, восстановлено их обустройство, отремонтированы системы горения, проверено состояние газо- и теплопроводов, дымовых труб, насосного и другого оборудования, которое работает для генерации и транспортировки тепла.

Суммарно районные и квартальные котельные за отопительный сезон производят до 40% общего объема теплоэнергии в Киеве. В зоне их обслуживания около 5 тыс. жилых домов.

"Межотопительный период для нас не менее "горячий", чем отопительный сезон. К началу холодов мы должны подготовить все оборудование и сети. Главная цель ремонтной кампании – обеспечение устойчивой безаварийной работы теплоснабжающего комплекса зимой", – отметил директор СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий.

"Киевтеплоэнерго" три отопительных сезона подряд обеспечивало теплоснабжение города. Генерация тепловой энергии осуществляется на двух теплоэлектроцентралях №5 и №6, а также почти на 200 теплоисточниках (станциях теплоснабжения и котельных). Компания обслуживает третью по размеру в Европе систему тепловых сетей протяженностью более 2700 километров.