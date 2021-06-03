Украина купила кислородные концентраторы для Индии вдвое дешевле тендеров украинских больниц

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 8 мая заключила договор с ООО "Инкос Лайн" на закупку 400 кислородных концентраторов для отправки в качестве гуманитарной помощи в Республику Индия.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Стоимость контракта составила 10,8 млн гривен. При этом ГСЧС провела закупку по переговорной процедуре во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 7 мая "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индия" и соответствующего распоряжения Кабмина от 19 мая.

Для Индии закупили 400 кислородных концентраторов, в частности 264 аппаратов "ОХ-10 А" и 136 аппаратов "KSOC 10" по 27 тыс. грн за единицу. Это соответствует рыночным ценам.

Вместе с тем, закупочная цена ГСЧС на 30-60% меньше тендерных цен украинских больниц.

За последние полгода коммунальные больницы заключили пять соглашений на поставку концентраторов KSOC-10 по 39,7-44,9 тыс. грн за штуку.

Также закупочные цены больниц были значительно выше цен на таможне. По данным издания, в этот же период концентраторы KSOC-10 ввозились в Украину по цене от 18,11 тыс. до 27,75 тыс. грн.

Цены на концентраторы ОХ-10 А на тендерах коммунальных больниц отличались более чем в два раза и только одна больница закупила их по цене как в ГСЧС для Индии – 27 тыс. грн. Все остальные купили их на 10-40 тыс. грн дороже.

ООО "Инкос Лайн" зарегистрировано в Киеве в 2014 году, принадлежит Николаю и Анне Назаровцам. Директор – Кирилл Тимощук. В прошлом году фирма получила тендеров на 140,16 млн грн. С начала 2021 года она заключила сделок еще на 46,78 млн грн.

Как сообщалось, Кабинет министров во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 7 мая 2021 выделил 15 млн грн Министерству внутренних дел для доставки гуманитарной помощи в Индию. Самолет с гуманитарной помощью для Индийской Республики вылетел из Киева в Дели 30 мая.