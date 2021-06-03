БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
746 відвідувачів онлайн
Новини Соціальна політика Коронавірус і карантин
1 160 0
Індія (295) карантин (2077) ДСНС (139) закупівлі (2150) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)

Украина купила кислородные концентраторы для Индии вдвое дешевле тендеров украинских больниц

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Украина купила кислородные концентраторы для Индии вдвое дешевле тендеров украинских больниц

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 8 мая заключила договор с ООО "Инкос Лайн" на закупку 400 кислородных концентраторов для отправки в качестве гуманитарной помощи в Республику Индия.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Стоимость контракта составила 10,8 млн гривен. При этом ГСЧС провела закупку по переговорной процедуре во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 7 мая "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индия" и соответствующего распоряжения Кабмина от 19 мая.

Для Индии закупили 400 кислородных концентраторов, в частности 264 аппаратов "ОХ-10 А" и 136 аппаратов "KSOC 10" по 27 тыс. грн за единицу. Это соответствует рыночным ценам.

Вместе с тем, закупочная цена ГСЧС на 30-60% меньше тендерных цен украинских больниц.

За последние полгода коммунальные больницы заключили пять соглашений на поставку концентраторов KSOC-10 по 39,7-44,9 тыс. грн за штуку.

Также закупочные цены больниц были значительно выше цен на таможне. По данным издания, в этот же период концентраторы KSOC-10 ввозились в Украину по цене от 18,11 тыс. до 27,75 тыс. грн.

Цены на концентраторы ОХ-10 А на тендерах коммунальных больниц отличались более чем в два раза и только одна больница закупила их по цене как в ГСЧС для Индии – 27 тыс. грн. Все остальные купили их на 10-40 тыс. грн дороже.

ООО "Инкос Лайн" зарегистрировано в Киеве в 2014 году, принадлежит Николаю и Анне Назаровцам. Директор – Кирилл Тимощук. В прошлом году фирма получила тендеров на 140,16 млн грн. С начала 2021 года она заключила сделок еще на 46,78 млн грн.

Как сообщалось, Кабинет министров во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 7 мая 2021 выделил 15 млн грн Министерству внутренних дел для доставки гуманитарной помощи в Индию. Самолет с гуманитарной помощью для Индийской Республики вылетел из Киева в Дели 30 мая. 

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 