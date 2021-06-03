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АМКУ отказался штрафовать облэнерго Левочкиной за смену собственника без разрешения

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АМКУ отказался штрафовать облэнерго Левочкиной за смену собственника без разрешения

Антимонопольный комитет (АМКУ) отказался применять санкции по итогам рассмотрения дела о нарушении при приобретении компанией Ombri Electrical Energy Co. Limited (Кипр) Юлии Левочкиной контрольного пакета акций ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" без необходимого на то разрешения АМКУ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Дело касается нарушения, предусмотренного пунктом 12 статьи 50 закона "О защите экономической конкуренции".

Соответствующий пункт гласит: "Нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции является концентрация без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета, в случае если это разрешение необходимо". За такое нарушение предусмотрен штраф в размере до 5% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год.

Дело разделено на два пункта. Один касается приобретения Юлией Левочкиной более 50% уставного капитала компании Ombri Electrical Energy Co. Limited (Кипр). Второй касается приобретения компанией Ombri Electrical Energy Co. Limited более 50% акционерного капитала ЧАО "Закарпатьеоблэнерго".

По каждому из них АМКУ не применил штрафных санкций, предоставив разрешение на эти концентрации.

"Закарпатьеоблэнерго" – оператор систем распределения электроэнергии, который обслуживает электросети Закарпатской области.

Как сообщалось, сестра лидера "Оппозицийного блока" Сергея Левочкина Юлия (также нардеп от "Оппоблока") в 2016 году задекларировала 45 фирм, в том числе ПАО "Закарпатьеоблэнерго", акциями которого владела через свое ООО "Энергетическая Украина ТВ". Согласно данным госреестра, эта фирма сейчас прекращена.

Автор: Михайло Орлюк
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