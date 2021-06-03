Минэнерго готовит законопроект о продаже всей электроэнергии на бирже

Министерство энергетики разрабатывает законопроект о выходе всех участников рынка на электронные торги на биржах.

Об этом написал первый замминистра энергетики Юрий Власенко в блоге для НВ.Бизнес.

"Сейчас Минэнерго готовит законопроект, призванный закрепить принцип обязательности электронных аукционов. Изменения будут касаться статьи 67 закона "О рынке электрической энергии" и предусматривать следующее: все участники рынка электрической энергии, независимо от формы собственности, осуществляют продажу электрической энергии на энергетических биржах по правилам, установленным Кабинетом министров", - рассказал Власенко.

По его словам, информацию о стоимости и объемы всех контрактов необходимо аккумулировать на одной площадке и определять индикативную цену на основе усредненных показателей.

"Первая и ближайшая опасность - это некачественная подготовка к ближайшему отопительному сезону. Несвоевременное выполнение плановых ремонтов, отставание от графика подготовки оборудования. Это может привести к существенному дефициту электроэнергии", - отметил первый замминистра.

По его мнению, это приведет к появлению адептов восстановления импорта из России и Беларуси, "который буквально на днях запретили".

Как сообщалось, ранее Министерство энергетики констатировало сложную ситуацию по ценообразованию на сегментах на организованных сегментах рынка электроэнергии, что потенциально создает угрозу безопасности снабжению потребителям, стабильному прохождению осенне-зимнего периода и, в перспективе, создает риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейскими системами ENTSO-E.