Украина вошла в список стран для получения бесплатных вакцин от США

Украина получит часть из 25 млн доз вакцин от COVID-19, которые администрация президента США Джо Байдена решила передать другим странам.

Согласно сообщению на сайте Белого дома, для Украины вместе с 11 другими странами выделено 6 млн доз вакцин.

"Примерно 6 миллионов будут направлены на региональные приоритеты и партнеров-получателей, включая Мексику, Канаду и Республику Корея, Западный берег и сектор Газа, Украину, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Ирак и Йемен, а также передовых работников Организации Объединенных Наций", – сказано в сообщении.

В целом Белый дом распределил первых 25 млн доз вакцины из запланированных для передачи другим странам 80 млн доз.

В частности, 75% этих вакцин будет распределено через глобальную инициативу COVAX для беднейших стран. При распределении доз через COVAX США будут отдавать приоритет Латинской Америке и Карибскому бассейну, Южной и Юго-Восточной Азии и Африке в координации с Африканским союзом.

Оставшиеся 25% вакцин будут направлены на неотложные нужды и помощь при всплесках заболеваемости во всем мире.

Таким образом, согласно плану распределения первых 25 миллионов доз, почти 19 миллионов будут распределены через COVAX, еще 6 млн доз будут предоставлены 12 странам, в том числе Украине.

Как сообщалось, ране епрезидент США Джо Байден объявил, что до конца июня отправит в другие страны 80 миллионов доз вакцины от COVID-19. По словам Байдена, в другие страны будут отправлены партии вакцин производства Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson. Таким образом, Соединенные Штаты впервые поделятся вакцинами, разрешенными для использования в стране.

Ранее уже была запланирована отправка 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которая пока не одобрена американскими регулирующими органами.