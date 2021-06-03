Киберполиция предупредила об атаке вируса на госучреждения и частные компании

Киберполиция Украины предупреждает о распространении злоумышленниками вредоносного программного обеспечения, которое устанавливает на компьютер пользователя удаленный скрытый доступ и отправляет документы на подконтрольные им серверы.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

"Хакеры на электронные почтовые ящики присылают письма якобы от имени государственных учреждений, имеющих контекст вроде: "вы не оплатили налоги. Детали в файле...", "на вас заведено уголовное дело. Детали в приложении...". Инфицирование техники происходит, когда пользователь загружает архив в приложении письма. Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и других на серверы злоумышленников. Известно о фактах распространения таких писем с использованием якобы электронного почтового ящика Управления патрульной полиции Киева – [email protected]", - сказано в сообщении.

Киберполиция предоставила следующие рекомендации:

не загружайте из интернета зашифрованные архивы или архивы под паролем. При необходимости обратитесь к отправителю, чтобы уточнить, был ли факт отправки письма с вложением. Лучше вообще заблокировать получение таких файлов через электронную почту;

прежде чем открыть вложения в электронных письмах или сообщениях, обращайте внимание на детали. Лучше воздержаться от загрузки вложений электронных писем от сомнительных отправителей. Также должно насторожить, если автор по неизвестным причинам изменил язык общения, тема письма является нетипичной для автора, а также сообщения, которые побуждают перейти по подозрительным ссылкам или открывать подозрительные файлы;

ограничьте возможность запуска исполняемых файлов;

периодически осуществляйте проверку системы антивирусом и обновляйте базы сигнатур;

используйте лицензионные операционные системы и другое программное обеспечение, которое периодически обновляется;

регулярно выполняйте резервное копирование важных файлов;

как можно чаще обновляйте пароли доступа к важным системам и используйте двухфакторную аутентификацию.

Если вы пострадали от указанного правонарушения, обращайтесь к киберполиции по форме обратной связи https://ticket.cyberpolice.gov.ua или по телефону: 0800 50 51 70.