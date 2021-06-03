Зеленский ветирует принятый Радой закон о наказании за ложь в декларациях

Президент Владимир Зеленский намерен ветировать принятый сегодня Верховной Радой закон об ужесточении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление деклараций (законопроект №4651).

Как сообщает пресс-служба президента, это связано с внесенными перед голосование в закон поправками, которыми чиновникам фактически разрешили оформлять ценное имущество на родственников и не указывать его в декларации.

"Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", – подчеркнул Зеленский.

В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов во владении членов семьи декларанта. Это даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем. За такие действия декларанты не будут наказаны. Сейчас же такие активы подлежат обязательному декларированию в части тех сведений, которые известны или должны быть известны субъекту декларирования.

Эта норма предоставит возможность недобросовестному декларанту переписывать дорогие машины, квартиры, например, на жену, которая, по его словам, отказывается предоставить ему документы об этом имуществе, а следовательно, не декларировать его.

"Система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС – безвизовый режим", – добавил президент.

Кроме того, поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы вместо уголовной ответственности, как предлагалось в законопроекте изначально.

"Уголовная ответственность за непредставление декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений должно быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", – подчеркнул Зеленский.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призвало президента Владимира Зеленского наложить вето на закон о декларировании, который сегодня приняла Верховная Рада, из за внесенных в него поправок.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях Криминального кодекса, который устанавливает ответственность за декларирование недостоверной информации.

При этом перед голосованием за принятие закона депутаты поддержали поправку, согласно которой максимальное наказание за умышленное непредставление декларации (ст. 366-3) установлено в виде ограничения свободы на срок до двух лет вместо лишения свободы, как предлагалось изначально.

Кроме того, депутаты внесли поправки, согласно которым чиновники обязаны указывать в декларации сведения об объектах декларирования, которые находятся во владении или пользовании членов его семьи, только если такой член семьи субъекта декларирования предоставил ему информацию о таких объектах декларирования в любом виде. Таким образом сохранится возможность указывать в декларации, что член семьи не предоставил информацию о своих активах.

Ранее Конституционный Суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса, все они были закрыты.