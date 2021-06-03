Суд арестовал имущество депутата Мялика по подозрению в уклонении от налогов на 97 миллионов

Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины Виктора Мялика (группа "За будущее"), подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн грн

Об этом говорится в сообщении суда.

В сообщении говорится, что 3 июня Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева от 6 апреля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства следователя Государственного бюро расследований о наложении ареста на имущество подозреваемого.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба прокурора Офиса генерального прокурора удовлетворена, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 6 апреля отменено. Принято новое решение, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований и наложен арест на имущество подозреваемого М., определенного постановлением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нардеп подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)") Уголовного кодекса Украины.

По данным агентства Интерфакс-Украина, речь в сообщении идет о народном депутате Мялике, члене депутатской группы "За будущее". Согласно информации на сайте Верховной Рады, он был избран в парламент в округе №155 (Ривненская область), самовыдвиженец. На время избрания депутатом проживал в селе Мотовиловка (Фастовский район Киевской области).

Как сообщалось, в марте Мялик был уведомлен о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 97 млн грн.

По данным следствия, подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в селе Петропавловская Борщаговка и селе Софиевская Борщаговка многоквартирных жилых домов. После возведения домов он зарегистрировал на себя право собственности на 1,22 тыс. объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость, и ему было передано более 360 млн грн дохода от этих сделок. Однако доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал как доходы физлица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн.