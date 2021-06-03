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Рада решила продлить соглашение о сотрудничестве с США в сфере технологий

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Рада решила продлить соглашение о сотрудничестве с США в сфере технологий

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и США о продлении действия Соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 4 декабря 2006 года.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0100 в целом проголосовали 310 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Согласно пояснительной записке к документу, срок действия соглашения истек 25 мая 2019 года, его предлагается продлить еще на 5 лет.

Как уточнили в пресс-службе Министерства образования, в соответствии с Соглашением ученые и исследователи будут иметь следующие возможности:

  • обмен научно-технической информацией, опытом и методологией проведения исследований;
  • совместная работа в научно-технических областях, представляющих взаимный интерес;
  • развитие прямых контактов и сотрудничества между государственными учреждениями, университетами, научно-исследовательскими центрами, ведомствами и другими организациями двух стран.

Автор: Михайло Орлюк
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