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Антимонопольный комитет разрешил фермерскому хозяйству купить Черкасский приборостроительный завод (обновлено)

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Антимонопольный комитет разрешил фермерскому хозяйству купить Черкасский приборостроительный завод (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины на заседании 3 июня предоставил разрешение на покупку фермерским хозяйством "Царына" (Черкасская область) АО "Черкасский приборостроительный завод" (ЧПЗ), право на приватизацию которого "Царына" выиграла на онлайн-аукционе в марте.

Соответствующий вопрос содержит повестка заседания, обнародованная АМКУ, передает Интерфакс-Украина.

Согласно информации на сайте "ProZorrо.Продажи", ФХ "Царына" 5 марта признано победителем аукциона по покупке госпакета акций АО "ЧПЗ" в размере 99,4554% уставного капитала за 15,1 млн грн при стартовой цене 14,45 млн грн.

Фермерское хозяйство было единственным участником, договор покупки-продажи с ним заключен 30 марта.

Основные виды деятельности ЧПЗ - производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, а также электрических бытовых приборов, инструментов, оборудования связи и другие. Имущество состоит из основных средств и фондов, оборотных средств, ценных бумаг и других активов.

Согласно информации в годовом отчете ЧПЗ за 2020 год на его сайте, для сохранения предприятия его производство в полном объеме было передано на дочернее предприятие "Зета", основанное в 2017 году.

АО "ЧПЗ" в 2020 году получило 5,3 млн грн убытка, чистый доход от реализации составил 9 тыс. грн. Уставный капитал АО - 14,53 млн грн. На предприятии к началу 2021 года работало 27 человек.

По данным госреестра, ФХ "Царына" зарегистрировано в 2007 году с уставным капиталом 1 млн грн. Специализируется на выращивании зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных, а также, в частности, на производстве мяса, оптовой торговле зерном и мясом.

Согласно его финансовой отчетности, в 2020 году чистый доход составил 5 млн грн против 19,4 млн грн годом ранее, чистый убыток - 1,2 млн грн.

Конечным бенефициаром компании является жительница Черкасс Светлана Рыбченко.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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