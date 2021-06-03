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Фонд гарантирования продал офис "Родовид Банка" за 280 миллионов

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Фонд гарантирования продал офис

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал имущественный комплекс площадью 6077,1 кв. м, который принадлежит "Родовид Банку" и находится по адресу: Киев, ул. Петра Сагайдачного, 17.

Победителем аукциона с предложением 280,6 млн грн стало ООО "Таймкол", основателем которого указан Сергей Афанасьев, передает Finbalance.

Как сообщалось, Фонд гарантирования выставил на открытые торги в системе "ProZorro.Продажи" главный офис "Родовид Банка" на столичном Подоле со стартовой ценой 308,7 млн грн.

"Здание расположено в отличном месте для ведения собственного бизнеса или сдачи помещений в аренду, оборудовано всеми необходимыми для эксплуатации коммуникациями. Его можно использовать с различным функциональным назначением – как апартаменты, отель, торговый заведение и тому подобное", – отмечали в Фонде.

Напомним, Национальный банк Украины в декабре 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии "Родовид Банка" и его ликвидации.

"Родовид Банк" пострадал от финансового кризиса 2008-2009 годов, потеряв ликвидность и способность обслуживать клиентов. В марте 2009 года в банк была введена временная администрация. В 2009 году правительство приняло решение о докапитализации банка на 8,4 млрд грн, еще 3,95 млрд грн банк получил от государства в 2011 году. В результате увеличения капитала доля государства в АО "Родовид Банк" составила 99,9%.

С 2011 года "Родовид банк" осуществлял свою деятельность в статусе санационного банка. Предполагалось, что задачей деятельности санационного банка будет проведение эффективной работы с активами банков государственного сектора и возвращение в течение 5 лет, государственных средств, направленных на капитализацию банка. Однако, поставленная задача не была достигнута.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Finbalance


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