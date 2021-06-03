СБУ обнаружила незаконную добычу гранита на 280 миллионов подрядчиком "Укравтодора"
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Служба безопасности Украины разоблачила одно из предприятий Николаевщины на нанесении государству убытков на свыше 280 млн грн.
Как сообщает пресс-центр СБУ, сделку организовал менеджмент ОДО "Первомайский спецкарьер", фактическим владельцем которого является Араик Амирханян. В отношении последнего в апреле 2021 года введены санкции СНБО, и сейчас он находится в розыске.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что руководство карьера в течение двух лет незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий. Дельцы действовали с нарушением правил использования недр, что также создавало опасность для окружающей среды.
В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию, подтверждающую незаконную разработку недр.
Сейчас решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.
Руководителю ОДО "Первомайский спецкарьер", главному инженеру и сотруднику общества следователями СБУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Также в СБУ напомнили, что в декабре 2020 года СБУ разоблачила на взятке менеджера одной из коммерческих структур, которая принадлежит Амирханяну. Главному бухгалтеру компании и Амирханяну сообщено о подозрении в совершении преступления.
Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о персональных санкциях против 13 граждан, а также 95 компаний. В том числе в санкционный список вошел Араик Амирханян и компании "Полтавабудцентр", "Николаевбудцентр", "Гранит-001" и "Дорлидер", которые в разное время были основаны Амирханяном или его родственниками, и являются крупными подрядчиками "Укравтодора".
Также в список попало представительство турецкой компании Fermak Insaat Taahhut A.S., которая начала участвовать в дорожных тендерах в конце 2020 года и арендовала технику у компаний Амирханяна.
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