Первую исправительную колонию продали за 410 миллионов (обновлено)

В рамках совместного проекта Фонда госимущества и Минюста под названием "Большая приватизация тюрем" состоялся онлайн-аукцион по приватизации имущества неработающей "Львовской исправительной колонии (№48)" с победной ставке 377,5 млн грн.

Об этом заявил председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, комментируя результаты аукциона, состоявшегося 3 июня, сообщает пресс-служба ФГИ.

"Сегодня состоялся первый успешный аукцион в рамках "большой приватизации тюрем". Приватизировано имущество неработающей колонии №48, которая находится в запущенном состоянии и занимает почти целый квартал в прицентральной части Львова. Приватизация этого актива обеспечит поступление многомиллионных инвестиций, создание новых рабочих мест и развитие города", – сказал Сенниченко.

В аукционе по приватизации отдельного имущества Львовской колонии №48 приняли участие семь участников, которые увеличили стартовую цену почти в три раза – с 132,67 млн грн до 377,5 млн грн. Актив включает производственные и другие специализированные здания и сооружения общей площадью 38,97 тыс. кв. м, расположенные на участке 10,67 га. Покупателем объекта стало ООО "Девелопмент инжиниринг сервис".

Кроме того, 3 июня состоялся второй аукцион по приватизации отдельного имущества неработающей "Львовской исправительной колонии (№48)" (лот №2), в ходе которого девять участников, увеличили цену более чем 8 раз – со стартовых 3,39 млн грн до 30 млн грн. Победителем аукциона стало ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар".

Речь идет об административных и складских помещениях, расположенных на участке площадью 0,9574 га. Лот №2 расположен в Сиховском районе Львова, по ул. Хуторивка, 4, тогда как проданный за 377,5 млн грн лот №1 расположен по ул. Хуторивка, 2.

Как сообщалось, ранее Министерство юстиции анонсировало продажу 35 исправительных учреждений в рамках "Большой приватизации тюрем".

Первым на продажу был выставлен имущественный комплекс Ирпенского исправительного центра (№132), который расположен в центре пгт. Коцюбинское, в 6 км от станции киевского метро "Академгородок". Заведение прекратило свою профильную деятельность в августе 2019 года.

Общая площадь земельного участка составляет 8,3 га, к нему подведены коммуникации: водоотвод и водоснабжение, электричество и тому подобное. Стартовая цена объекта составляла 220,2 млн грн.