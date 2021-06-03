Кабмин утвердил порядок признания полученного за границей профтехобразования

Кабинет министров на заседании 2 июня утвердил Порядок признания в Украине профессиональных квалификаций, полученных в других странах.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, после этого лица, получившие профессиональные квалификации в других странах, могут подтвердить их в Украине, подав в компетентный орган заявление и документ о присвоении профессиональной квалификации или документ о соответствующем образовании.

В министерстве отмечают, что сейчас в Украине отсутствует процедура признания профессиональных квалификаций, полученных в других странах.

"Из-за этого у украинцев, которые вернулись из-за границы, иностранцев и лиц без гражданства возникают проблемы с трудоустройством. Прежде всего, благодаря утвержденному Порядку будут созданы благоприятные условия для возвращения и трудоустройства украинских мигрантов. Также это будет помогать иностранцам, лицам без гражданства, в частности, беженцам и тем, кто нуждается в дополнительной или временной защите, официально работать в Украине", – сказано в сообщении.

Так, если лицо не имеет украинского образца документа о присвоении профессиональной квалификации, но обладает необходимыми знаниями и умениями, оно может пройти процедуру присвоения или подтверждения профессиональной квалификации в Украине.

Чтобы подтвердить профессиональную квалификацию нужно подать в компетентный орган следующие документы:

заявление;

копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающее гражданство Украины;

копию и перевод на украинский язык документа об образовании и\или профессиональной квалификации;

копию и перевод на украинский язык приложения к документу об образовании и\или других документов, содержащих информацию о содержании образовательной программы;

копию и перевод на украинский язык документа о присвоении профессиональной квалификации выданного субъектом присвоения и\или документа о соответствующем образовании, предусмотренную профессиональным стандартом в Украине.

Документы можно подать в электронной или бумажной форме.

В Национальном агентстве квалификаций уточнили, что признавать выданные за рубежом документы о квалификации будут аккредитованные Квалификационные центры. Сеть таких центров вскоре будет функционировать в Украине. Для этого Национальное агентство квалификаций подготовило ряд нормативно-правовых документов, которые позволят полноценно запустить систему подтверждения и признания профессиональных квалификаций, полученных в формальном, неформальном и информальном образовании.

При этом в случае отсутствия у заявителя документов, подтверждающих присвоение квалификации, но наличия соответствующего профессионального опыта, можно будет пройти общую процедуру присвоения профессиональной квалификации в Квалификационном центре, которая предусматривает прохождение квалификационного экзамена.