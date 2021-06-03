"Укрзализныця" централизует управление финансами собственных акционерных обществ и заводов
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"Укрзализныця" внедряет новую систему управления финансовой деятельностью заводов и частных акционерных обществ, 100% акций которых принадлежит компании, что позволит усилить контроль за движением средств и одновременно сбалансировать расчетный процесс.
Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.
Отныне, по его словам, все расчеты за товары и услуги, предоставленные этим предприятиям сторонними организациями, будут осуществляться централизовано.
"Мы делаем централизацию денежных потоков наших заводов в главном офисе и внедряем единые стандарты и передовые практики в управлении их финансами, что, в свою очередь, сделает их деятельность более прозрачной и позволит контролировать финансовое состояние и целесообразность закупки тех или иных услуг и товаров", - отметил Юрик.
Руководитель компании отметил, что запуск этого проекта готовился последние 12 месяцев, и наконец "Укрзализныця" дает старт этой важной институциональной реформе группы компаний общества.
Более того, "Укрзализныця" отходит от практики громоздкого планирования и в аффилированных предприятиях уже внедрено трехмесячное оперативное планирование денежных потоков.
"Поэтому в условиях централизации финансовой деятельности нашим предприятиям не придется нервничать за изменение тех или иных факторов в течение года, которые влияют на финансовый план. В случае появления информации, которая позволяет хорошо детализировать любой элемент годового финансового плана конкретного предприятия, мы в сжатые сроки пересмотрим финплан и не будем ждать следующего года", - констатировал он.
В состав аффилированных компаний АО "Укрзализныця" входят заводы и частные акционерные общества, 100% акций в уставных капиталах которых принадлежат АО "Укрзализныця", а именно: ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод", ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод", ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод", ЧАО "Коростенский завод железобетонных шпал", ЧАО "Гниванский завод спецжелезобетона, ЧАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал".
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