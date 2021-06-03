Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов

Президент Владимир Зеленский поддерживает предложения списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ.

Об этом Зеленский заявил во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте, сообщает пресс-служба главы государства.

"Владимир Зеленский высказался в поддержку предложения о списании долгов предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины", – сказано в сообщении.

По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год – 21 млрд грн.

В то же время глава государства отметил, что, согласно украинскому законодательству, цены на газ должны быть рыночными.

"Однако государство как акционер обращалось к НАК, и "Нафтогаз" введет энергетические пакеты, которые по цене были бы лучшими ли во всей Европе", – цитирует пресс-службе Зеленского.

Как сообщалось, 26 мая Кабинет министров поручил ряду министерств совместно с НАК "Нафтогаз Украины" реструктуризировать долги предприятий теплокоммунэнерго за газ, поставленный в рамках возложенных на компанию спецобязательств (ПСО), урегулировать судебные споры в отношении должников, а также обеспечить субъектов ТКЭ газом.

После этого "Нафтогаз" предложил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. В частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев "Нафтогаз" готов поставлять газ для предприятий теплокоммунэнерго по 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.