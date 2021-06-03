Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов
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Президент Владимир Зеленский поддерживает предложения списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ.
Об этом Зеленский заявил во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте, сообщает пресс-служба главы государства.
"Владимир Зеленский высказался в поддержку предложения о списании долгов предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины", – сказано в сообщении.
По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год – 21 млрд грн.
В то же время глава государства отметил, что, согласно украинскому законодательству, цены на газ должны быть рыночными.
"Однако государство как акционер обращалось к НАК, и "Нафтогаз" введет энергетические пакеты, которые по цене были бы лучшими ли во всей Европе", – цитирует пресс-службе Зеленского.
Как сообщалось, 26 мая Кабинет министров поручил ряду министерств совместно с НАК "Нафтогаз Украины" реструктуризировать долги предприятий теплокоммунэнерго за газ, поставленный в рамках возложенных на компанию спецобязательств (ПСО), урегулировать судебные споры в отношении должников, а также обеспечить субъектов ТКЭ газом.
После этого "Нафтогаз" предложил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. В частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев "Нафтогаз" готов поставлять газ для предприятий теплокоммунэнерго по 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).
Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.
В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.
Будь ласка, зачекайте...
Ась ??
тим у кого немає боргу із цієї суми 55млрд, очевидно, повертатимуть витрачені нв оплату кошти...
інакше, чого така велика сума порівняно з януковичем
2) если спишут долг всем должникам, то у меня вопрос. А НАХРЕНА ПЛАТИЛ Я, ТЫ, кто читает и все те кто честно платил??? ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН???
ТРЕБА ФІЗИЧНО СПИСАТИ ЗЕЛЕНЬ...
Це якраз ті гроші не повернення яких боявся Коболев і заради яких він накопичив 2 мільярди доларів щоб у випадку чого Нафтогаз не прийшлось різати на метал.
Борги не вертають, накопичення забрали на будівництво - маємо жопу.
ЯКЩО країна припине через цих уйо66ків існування всім зеленим і їх ********* треба буде готуватись до того що проти них буде джихад. Нікого в живих з них залишати не можна не зважаючи ні на стать ні на вік!
Почему просто взять и подарить?
Теплокоммунэнерго вы долг списали,а почему долг с людей перед ними не списать,в таком случае?
А простой люд,вы ,суки ,до смерти будите мордовать.
Возьмем для примера такой нарисованный долг - 1 млрд. И потом Фирташ обратится к НАКу и скажет "вот, я списал долги населения на 1 млрд, ТЕПЕРЬ ТЫ МНЕ СПИШИ ДОЛГ ЗА ГАЗ НА МИЛЛИАРД", и по этому закону НАК таки спишет Фирташу миллиард. Только в этот раз НАК уже будет списывать РЕАЛЬНЫЕ долги Фирташа.
Заценили красоту схемы? Населению долги "нарисуют", чтобы иметь возможность списать РЕАЛЬНЫЕ долги перед Нафтогазом. То есть мы опять все с вами сделаем Фирташа долларовым миллиардером. С помощью Зеленского и партии Слуга Народа.
Ты же шел в президенты, чтобы заботится о народе, а не об олигархах и ворах.
Не переплутайте!
Кровавый Порошенко злобно рыдает в подушку!
Население не заплатило комунальщикам,те не заплатили нафтогазу.
Витренко на пальцах объяснит этому "нелоху", что те "кайфячки" которые "нелох" ждет в виде поступлений в бюджет Украины от Нафтогаза, это как раз из этих самых сумм "должников", а не из того, что когда-то будет добыто из недр...
Нариду по барабану.
По барабану то, что Нефтегаз, как госкомпания, получит убытки и не заплатит в казну в полной мере налоги.
То есть, у него, нарида, денег будет меньше. На медицину, образование, дороги.
И, конечно, армию.
Люди не хотят знать правду, они предпочитают комфортную ложь.
Это отлично понял лгунишка-недомерок с булавой вместо микрофона.
Как там пели кот Базилио и лиса Алиса: на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь-и делай с ним, что хошь...
Всё делается как при Яныке - тогда тоже облгазам списали миллиардные долги