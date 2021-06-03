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Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов

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Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов

Президент Владимир Зеленский поддерживает предложения списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ.

Об этом Зеленский заявил во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте, сообщает пресс-служба главы государства.

"Владимир Зеленский высказался в поддержку предложения о списании долгов предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины", – сказано в сообщении.

По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год – 21 млрд грн.

В то же время глава государства отметил, что, согласно украинскому законодательству, цены на газ должны быть рыночными.

"Однако государство как акционер обращалось к НАК, и "Нафтогаз" введет энергетические пакеты, которые по цене были бы лучшими ли во всей Европе", – цитирует пресс-службе Зеленского.

Как сообщалось, 26 мая Кабинет министров поручил ряду министерств совместно с НАК "Нафтогаз Украины" реструктуризировать долги предприятий теплокоммунэнерго за газ, поставленный в рамках возложенных на компанию спецобязательств (ПСО), урегулировать судебные споры в отношении должников, а также обеспечить субъектов ТКЭ газом.

После этого "Нафтогаз" предложил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. В частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев "Нафтогаз" готов поставлять газ для предприятий теплокоммунэнерго по 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+59
апупеть. ТКЭ взяли газ, собрали с людей деньги, НАК не заплатили, долги списали. ТКЭ профит, на НАК 65 ярдов убытков! зеканомика!
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03.06.2021 18:07
+34
Опять триумф неплательщиков и хитрожопников
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03.06.2021 18:08
+30
Если вы не будете платить годами за комуналку, то у вас отберут квартиру. Если олигархи годами не платят за газ для своих предприятий, то зебанариум им простит все долги. Окуенная экономика у каломойш-ахметовых, правда? Главное посадить в кресло преза своего шута, а он все сам разрулит.
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03.06.2021 19:13
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апупеть. ТКЭ взяли газ, собрали с людей деньги, НАК не заплатили, долги списали. ТКЭ профит, на НАК 65 ярдов убытков! зеканомика!
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03.06.2021 18:07 Відповісти
Який борг населення за газ ?
Ась ??
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03.06.2021 18:23 Відповісти
Який борг населення за газ ?
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03.06.2021 21:26 Відповісти
не пережівай, хужи ні стало!
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03.06.2021 21:29 Відповісти
Газ и теплоэнергия основные долги населения.
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04.06.2021 13:27 Відповісти
Боргов у населення нема. То що називають боргами -це не борги, я за останній місяць маю борг 40 гр. А вот 55 млд грівен це борг. В нашомі місті я бордників не знаю.
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04.06.2021 13:39 Відповісти
Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов - Цензор.НЕТ 839
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03.06.2021 19:38 Відповісти
ЦЕ ЗНАЧИТЬ ЩО ПОВЕРНУТЬ НАМИ ЗАПЛАЧЕНІ ГРОШІ, ЧИ ЗАБЕРТЬ СОБІ.
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03.06.2021 19:42 Відповісти
Требуйте у своих соседей по дому.
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04.06.2021 13:28 Відповісти
когда так списывают долги то благодарные должники потом половину наличкой в чемоданах приносят!
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04.06.2021 07:50 Відповісти
Опять триумф неплательщиков и хитрожопников
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03.06.2021 18:08 Відповісти
Так. Наші сусіди по будинках. Деякі. І їх багато.
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03.06.2021 18:24 Відповісти
успокойтесь, с потребителей как раз долги не уберутся Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов - Цензор.НЕТ 2414
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03.06.2021 19:12 Відповісти
Сосед сдает квартиру, квартирант что-то оплачивает Ему, а за жкх 0 уже много лет. Может и мне не платить?
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04.06.2021 12:21 Відповісти
Триумф олигархов как всегда.
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04.06.2021 13:40 Відповісти
Как все просто. Вот был долг и вот его не стало. За чей счет то банкет? Или долги надуманные или кто-то в стране идиот.
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03.06.2021 18:16 Відповісти
а шо, зeбiдлу тож борги простять?)
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03.06.2021 18:29 Відповісти
Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов - Цензор.НЕТ 3577
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03.06.2021 18:32 Відповісти
а хто не має боргів.?..то не відчува він себе ідіотом...бо виходить можно і не платити, а пробухати...
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03.06.2021 18:52 Відповісти
янукович першим своїм указом списав 10 млрд боргів...
тим у кого немає боргу із цієї суми 55млрд, очевидно, повертатимуть витрачені нв оплату кошти...

інакше, чого така велика сума порівняно з януковичем
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03.06.2021 19:08 Відповісти
Долги надуманные, а идиоты-народ.
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04.06.2021 13:42 Відповісти
Под шумок борьбы с олигархами "из списка" олигархи за счет бюджета пополняют свой личный бюджет.
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03.06.2021 18:19 Відповісти
Если вы не будете платить годами за комуналку, то у вас отберут квартиру. Если олигархи годами не платят за газ для своих предприятий, то зебанариум им простит все долги. Окуенная экономика у каломойш-ахметовых, правда? Главное посадить в кресло преза своего шута, а он все сам разрулит.
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03.06.2021 19:13 Відповісти
Самое тядолое в этой схеме самим не рдать, когда зебилам втираешь что вот этот осел будет бороться с олигархами.
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03.06.2021 19:46 Відповісти
"Ради этого всё и писалось!"
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04.06.2021 11:38 Відповісти
Кто у нас основные владельцы предприятий Теплоэнерго? Ахметов, Фирташ. То есть я так понимаю эти ребята деньги от населения прикарманили, а за газ просто не платили государству (Нафтогазу), надеясь, что подкормленные ими "государственные деятели" им все это спишут. Это не первый раз они проделывают такой фокус, при Януковиче им списали 24 млд. грн. Клоун превзошел вора-рецидивиста и предлагает списать аж 55 млд. грн. Кстати на такие фокусы не шел Порошенко, поэтому для Ахметова и всей швали ,что за ним, он стал самым плохим. Борьба с олигархами у Зеленского в самом разгаре.
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03.06.2021 19:15 Відповісти
Не облизуй свого патрошенка. Він ахметці кармани набив по завязку. Яйценюк при патрошенку теж списував борги на 26 лярдів грн
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03.06.2021 22:25 Відповісти
Що падло скиглиш, штани смердять? Так це памперси не витримали, бо Петра Олексійовича згадав. Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов - Цензор.НЕТ 5310
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04.06.2021 12:00 Відповісти
законныйпособ скомуниздить 2 ярда баксов. 1) вариант. потребитель должен теплокомунэнерго, они должно поставщику газа. потребителя от уплаты не освобождают, а с поставщика тепла долг спишут. рано или позно потребитель заплатит, поставщику А КУДА ПОЙДУТ БАБУЛЕСЫ? долги то СПИСАНЫ !!!

2) если спишут долг всем должникам, то у меня вопрос. А НАХРЕНА ПЛАТИЛ Я, ТЫ, кто читает и все те кто честно платил??? ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН???
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03.06.2021 19:34 Відповісти
Не волнуйся, населению не спишут. Только правильным людям, а таких пальцев на руках хватит пересчитать.
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03.06.2021 19:44 Відповісти
Так вот он какой, закон против олигархов. Списать долги Фирташу, Ахмеотву и Коломойскому.
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03.06.2021 19:43 Відповісти
+5
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03.06.2021 21:29 Відповісти
Це ж безпредел. Хто верне державі гроші?
ТРЕБА ФІЗИЧНО СПИСАТИ ЗЕЛЕНЬ...

Це якраз ті гроші не повернення яких боявся Коболев і заради яких він накопичив 2 мільярди доларів щоб у випадку чого Нафтогаз не прийшлось різати на метал.
Борги не вертають, накопичення забрали на будівництво - маємо жопу.

ЯКЩО країна припине через цих уйо66ків існування всім зеленим і їх ********* треба буде готуватись до того що проти них буде джихад. Нікого в живих з них залишати не можна не зважаючи ні на стать ні на вік!
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03.06.2021 20:15 Відповісти
А Зеленский часом не 0)(....ел Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов - Цензор.НЕТ 4263 Я исправно плачу за отопление сколько приходит в платежках , а он им собирается простить 50% , а нам кто вернет гроши Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов - Цензор.НЕТ 7675
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03.06.2021 21:04 Відповісти
А почему не банкронство ,суд,ответственность?
Почему просто взять и подарить?
Теплокоммунэнерго вы долг списали,а почему долг с людей перед ними не списать,в таком случае?
А простой люд,вы ,суки ,до смерти будите мордовать.
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03.06.2021 22:14 Відповісти
А почему не повыселять из квартир всех должников?
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04.06.2021 13:30 Відповісти
Нехай блазень платить зі свого кармана за своїх дорогоцінних олігархів, а не запускає свої брудні ручки у народний бюджет
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03.06.2021 22:29 Відповісти
Власть затевает мега-акцию для олигархов Команда Зеленского тупо договорилась с Фирташем и разрабатывает закон, по которому ВАМ, дорогие потребители, нарисуют долги (просто из воздуха). Типа температурные коэффициенты. И потом разрешат их Фирташу списать с вас (хотя вы этих денег ему никогда и не должны были платить).
Возьмем для примера такой нарисованный долг - 1 млрд. И потом Фирташ обратится к НАКу и скажет "вот, я списал долги населения на 1 млрд, ТЕПЕРЬ ТЫ МНЕ СПИШИ ДОЛГ ЗА ГАЗ НА МИЛЛИАРД", и по этому закону НАК таки спишет Фирташу миллиард. Только в этот раз НАК уже будет списывать РЕАЛЬНЫЕ долги Фирташа.
Заценили красоту схемы? Населению долги "нарисуют", чтобы иметь возможность списать РЕАЛЬНЫЕ долги перед Нафтогазом. То есть мы опять все с вами сделаем Фирташа долларовым миллиардером. С помощью Зеленского и партии Слуга Народа.
Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов - Цензор.НЕТ 7942
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04.06.2021 01:05 Відповісти
Зеленский, спиши долги населения на 55 млрд.
Ты же шел в президенты, чтобы заботится о народе, а не об олигархах и ворах.
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04.06.2021 02:06 Відповісти
Газ по 4,99 - це були непомірні тарифи від бариги, а по 13,99 - це доступні від найвеличнішого.
Не переплутайте!
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04.06.2021 03:51 Відповісти
Просто Ахметка с Фирташем и Коломошей ну оочень Шмарклю попросили. Ну а закон про олигархов для дураков, то есть для Шмарклиных избирателей.
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04.06.2021 07:32 Відповісти
А он может списать долги мне по кредитам?! Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов - Цензор.НЕТ 8376Вот как только его выбрали, наша фирма оказалась в такой глубокой жопе - 2020 год не подписаны наши работы по держ. замовл., 2021 год - я живу без ЗП четвертый месяц. А это кадровая политика, я не знаю где они этих "ТОП менеджеров" берут????!
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04.06.2021 08:13 Відповісти
Хотя бы индексацию ввели, я беру в банке кредит что бы жить под 3,6% в месяц, сделайте штраф на работодателя 4%, я бы мог покрыть проценты в банке, когда не платиться ЗП.
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04.06.2021 12:21 Відповісти
Пора в Бенясуеле регистрировать "Партию честных-пречестных воров"! Так честно и говорить :"Будем честно воровать!". Быдло с удовольствием проголосует!
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04.06.2021 08:25 Відповісти
Он дебил, если долги будут списывать то никто вообще платить не будет, а зачем если добрый дядя все простит.
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04.06.2021 08:52 Відповісти
Но населению, конечным пользователям, никто ничего не простит
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04.06.2021 08:59 Відповісти
Конечно не простит, они же продукт взяли,а не заплатили.
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04.06.2021 13:33 Відповісти
Вот это я понимаю, олигархам Ахметову и Фирташу прощают 2 ярда баксов а простому работяге на минималке за долг в несколько тысяч гривен приедут и отрежут газ.
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04.06.2021 09:46 Відповісти
Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов - Цензор.НЕТ 7692
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04.06.2021 11:30 Відповісти
Что бы победить комуналку - нужно просто перестать платить!
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04.06.2021 09:50 Відповісти
Лютейший трєш... Особенно для пенсионеров, которые регулярно "до копеечки" платили за "централизованное отопление".
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04.06.2021 10:32 Відповісти
Т.е. долги ЧАСТНЫХ комунэнерго перед ГОСУДАРСТВЕННЫМ Нафтогазом?
Кровавый Порошенко злобно рыдает в подушку!
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04.06.2021 11:06 Відповісти
Вернее,это долги населения перед комунэнерго .
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04.06.2021 13:34 Відповісти
А при чём тут Нафтогаз?
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04.06.2021 13:43 Відповісти
Нафтогаз отсыпал ,комунальщика,те отсыпали населения,а обратной связи нет.
Население не заплатило комунальщикам,те не заплатили нафтогазу.
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04.06.2021 13:53 Відповісти
А чё? Прааально! Украина ж -- богатая страна. 55 миллиардов туда, 7,2 миллиарда -- на "президентский университет"... Армия всем обеспечена выше крыши. Зарплаты-пенсии растут невиданными темпами... Доллар дешевеет (кто скажет -- почему?). Экономика прёт вверх -- только держись!
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04.06.2021 11:07 Відповісти
Не переживай, народ!
Витренко на пальцах объяснит этому "нелоху", что те "кайфячки" которые "нелох" ждет в виде поступлений в бюджет Украины от Нафтогаза, это как раз из этих самых сумм "должников", а не из того, что когда-то будет добыто из недр...
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04.06.2021 11:12 Відповісти
чудная страна
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04.06.2021 11:17 Відповісти
Т.е. человек живёт в селе или пригороде, отапливает дом сам за свои деньги. Платит налоги. А тут из общего бюджета бамс и выплатили кому-то часть его налогов? С какого перепуга?
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04.06.2021 11:45 Відповісти
Списать долги нужно населению! А не частной конторе. Зеля ты обнаглел совсем?
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04.06.2021 11:53 Відповісти
Правильно! Лохи оплатять і це!
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04.06.2021 13:04 Відповісти
И знаете что?
Нариду по барабану.
По барабану то, что Нефтегаз, как госкомпания, получит убытки и не заплатит в казну в полной мере налоги.
То есть, у него, нарида, денег будет меньше. На медицину, образование, дороги.
И, конечно, армию.
Люди не хотят знать правду, они предпочитают комфортную ложь.
Это отлично понял лгунишка-недомерок с булавой вместо микрофона.
Как там пели кот Базилио и лиса Алиса: на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь-и делай с ним, что хошь...
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04.06.2021 13:23 Відповісти
А БУЙ тобі в рота ****** ти синя !!!! Прокляте падло України.........!!!!!!!
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04.06.2021 13:52 Відповісти
Зато не Порошенко, который вывел Нафтогаз с Коболевым на первое место налогоплательщиков.

Всё делается как при Яныке - тогда тоже облгазам списали миллиардные долги
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04.06.2021 14:01 Відповісти
Т.е. спишет долги олигархам, которым население исправно платит. Вот такая "деолигархизация".
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04.06.2021 14:23 Відповісти
Зебил - это президент нищебродов и нахлебников. Ради них и старается, сначала евробляхи, теперь вот списывает долги за газ и тепло. Какой смысл в этой стране быть порядочным налогоплательщиком и гражданином, если тут платят по счетам только лохи? Вместо того чтобы провести судовую реформу, и сделать процесс погашения долгов цивилизованным, он просто занимается списыванием долгов за чужой счет, ведь это гораздо быстрее и легче. Я готов поспорить, что если суд по иску будет выносить быстрое решение о конфискации имущества - количество должников уменьшится мгновенно в разы. Например мой сосед по новостройке купил квартиру пару лет назад еще на этапе котлована, и квартира стоит пустует с тех пор, даже ремонт не начинался. Наверняка покупал с целью перепродажи и сидит теперь ждет. А долгов за отопление уже накопилось на более чем 10 тыс грн. Уверен что риск потерять квартиру по суду его быстро растормошил бы
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04.06.2021 15:23 Відповісти
Згадую написи на платіжка: "оплатити до 20 числа" і хочу плакати. Споживачі платять, а бариги тирять ці кошти
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04.06.2021 15:35 Відповісти
 
 