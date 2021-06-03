Счетная палата выявила признаки уголовных нарушений во время каждой пятой проверки

В 2020 году аудиторы Счетной палаты выявили признаки уголовных нарушений во время каждого пятого контрольного мероприятия и в прошлом году начато 22 досудебные расследования.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, представляя отчет за 2020 год, передает Укринформ.

"Что нам удалось сделать за прошлый год. Наши аудиторы проверили 285 объектов. Мы утвердили 48 отчетов. Объем проверенных средств наибольший за последние годы – 1,19 трлн грн. Для сравнения – это больше, чем сумма расходов государственного бюджета за прошлый год", – отметил Пацкан.

Он привел несколько фактов, которые установили специалисты по результатам аудитов.

"Национальная аграрная академия наук неэффективно управляет государственным имуществом, в частности землями. Данные о 145 тыс. га (31%) отсутствуют в Государственном земельном кадастре. 75% объектов не имеют государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество. Еще один пример – 367 млн грн бюджетных средств потратили неэффективно на экстренную медицину в 2019 году. Это равно стоимости 170 новых автомобилей скорой помощи", – сообщил глава Счетной палаты.

Аудиторы обнаружили, отметил Пацкан, что почти 400 тыс. учеников имели проблемы с обеспечением учебниками в 2019/2020 учебном году. И ни одного электронного учебника для школ в 2019 году не закупили.

"Очевидно, насущную потребность в электронных образовательных ресурсах в условиях карантина и онлайн-обучения поняли все", – добавил он.

Председатель Счетной палаты отметил, что общая сумма выявленных в 2020 году нарушений и недостатков, а также неэффективного управления и использования бюджетных средств и имуществом составляла около 26,3 млрд грн.

"Наибольшее количество выявленных нарушений в таких сферах: 6,9 млрд грн – АПК, природоохранная деятельность и предотвращения чрезвычайных ситуаций; 5,5 млрд грн – безопасность, связь, обороноспособность государства и топливно-энергетический комплекс; 3,9 млрд грн – администрирование доходов госбюджета", – подчеркнул Пацкан.

Относительно бюджетного процесса в 2020 году Счетная палата осуществила анализ бюджетов трех лет: в 2019 году (бюджет предыдущего года), в 2020 года (текущее исполнение), 2021 год (проект бюджета).

"Во время анализа проекта государственного бюджета-2021 мы нашли дополнительные резервы доходов по четырем источникам в целом на 20,6 млрд грн", – отметил Пацкан.

Он напомнил, что в 2020 году Счетная палата решила сделать свой вклад в борьбу с пандемией – с марта специалисты учреждения начали отслеживать расходы на борьбу с COVID-19.

"Совместно с общественными активистами мы разработали дашборд, который по состоянию на 1 января 2021 года содержал информацию о 367 тыс. платежей на сумму 105 млрд грн! И каждый мог пересмотреть, как расходуются средства из государственного и местных бюджетов на преодоление эпидемии", – отметил глава СП.