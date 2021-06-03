"Слуге народа" не хватило 9 голосов для снижения налогов для казино и лотерей

Верховная Рада вернула на доработку проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2713-д в первом чтении проголосовали 217 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. В том числе "за" проголосовали 202 депутата от фракции "Слуги народа" и 11 нардепов от группы "Доверие" и 4 внефракционных.

После этого депутаты 229 голосами поддержали предложение вернуть законопроект в парламентский комитет на подготовку к повторному первому чтению.

Законопроектом предлагается снизить налоги для организаторов азартных игр и лотерей.

В частности, предложено облагать налогом на прибыль предприятий доходы от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей по единой ставке 10%, а не 10%, 18% (в зависимости от их вида) и 30% для лотерей, как это предусмотрено действующей нормой, одновременно отменив переходной период. При этом устанавливается, что начисленный налог на доход от указанной деятельности является разницей и уменьшает финансовый результат до налогообложения от такой деятельности.

При этом предлагалось отменить налог на доходы физических лиц для выигрышей (призов) в азартных играх или лотереях, размер которого не превышает 8 размеров минимальной заработной платы (48 тыс. грн по состоянию на 1 января 2021 года).

Кроме того, отменялась ежегодная плата за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет, а также за игровой автомат в тройном размере до дня введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга.

В свою очередь Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своих выводах указывало, что в проекте отсутствует должное обоснование размеров как предлагаемой одинаковой ставки налога на прибыль предприятий для доходов от деятельности по организации и проведению любых азартных игр, деятельности по выпуску и проведению лотерей, так и ее размера – 10%.

Кроме того, парламентские эксперты указывали, что предложенные законопроектом изменения приведут к уменьшению налоговой нагрузки на организаторов азартных игр и лотерей, а соответственно – к снижению поступлений в госбюджет. В свою очередь отмена налогообложения доходов граждан от азартных игр (в предлагаемом размере), среди прочего, содержит риски легализации доходов, полученных преступным путем, "минимизации" налоговых платежей.