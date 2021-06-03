ГБР проводит 47 обысков в облгазах и Минэнерго по делу на 1,5 миллиарда. ВИДЕО

Главное следственное управление Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности газораспределительных систем в пользование частным операторам.

Как сообщает пресс-служба ГБР, за три года в результате указанных действий государству нанесен ущерб на сумму 1,49 млрд грн.

Так, 21 февраля 2017 года постановлением Кабинета министров "Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих" был утвержден типовой договор эксплуатации газораспределительных систем. Документ предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. В частности, в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости.

"Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом. За три года в результате указанных действий государству нанесен ущерб на сумму 1,49 млрд грн", – сказано в сообщении.

В четверг, 3 июня, следователи ГБР одновременно проводят по этому делу 47 обысков, в том числе в Министерстве энергетики, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, у 37 операторов газораспределительных систем и по местам проживания бывших чиновников иинистерства.

"Досудебное расследование продолжается, проверяются на причастность к совершению преступления служебные лица Минэнергоугля и руководители операторов газораспределительных систем и их конечные бенефициарные владельцы. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение – Главное оперативное управление ГБР", – отмечается в сообщении.