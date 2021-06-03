Хорватия смягчила условия для въезда туристов

Хорватия смягчает условия въезда в страну, в частности, изменения коснуться срока давности ПЦР-теста.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.

"Теперь негативный ПЦР-тест будет принят во внимание, если он сделан не более, чем за 72 часа, вместо 48", – отметил он.

Кроме того, пропуском для въезда может считаться подтверждение о вакцинации.

Напомним, с 4 июня для всех иностранцев будут действовать новые условия для въезда в Турцию в связи с изменениями эпидемической ситуации в стране. Для пересечения турецкой границы туристам необходимо предоставить негативный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа до прибытия на границу. Или быстрого теста на антиген, совершенного в течение 48 часов.