Кабмин предложил привязать размер акциза на пиво к его крепости
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Правительство предложило Верховной Раде изменить принцип определения размера ставки обложения акцизным налогом пива, предлагается высчитывать данный налог по крепости напитка вместо его литража.
Соответствующее предложение обозначено в так называемом "ресурсном" законопроекте (№5600) с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений, зарегистрированном Кабинетом министров в парламенте, передает Интерфакс-Украина.
Документ предлагает облагать акцизным налогом содержащийся в пиве из солода спирт по ставке 59,82 грн за 1 л 100%-го спирта, таким образом, для напитка с содержанием 4% спирта налог составит 2,39 грн/л, а 8% спирта - 4,79 грн/л.
В настоящее время пиво облагается акцизным налогом по 2,78 грн за 1 л напитка любой крепости.
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