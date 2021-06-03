Рада приняла закон о лишении свободы за ложь в декларациях с поправками

Верховная Рада приняла закон об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях Криминального кодекса Украины, который устанавливает ответственность за декларирование недостоверной информации.

Соответствующий закон поддержали 307 народных депутатов, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, закон призван усовершенствовать положения законодательства, которыми установлена ответственность за декларирование недостоверной информации и неподачу субъектом декларирования декларации лица, уполномоченной на исполнение функций государства или местного самоуправления, для их эффективной практической реализации.

Кроме того, документ уточняет субъектов соответствующих правонарушений. В частности к ним отнесли должностных лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а также субъектов декларирования, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков.

Также закон устанавливает уголовную ответственность (до двух лет лишения свободы) за декларирование недостоверной информации.

При этом перед голосованием за принятие закона депутаты поддержали поправку, согласно которой максимальное наказание за умышленное непредставление декларации (ст. 366-3) установлено в виде ограничения свободы на срок до двух лет вместо лишения свободы, как предлагалось изначально.

Кроме того, депутаты внесли поправки, согласно которым чиновники обязаны указывать в декларации сведения об объектах декларирования, которые находятся во владении или пользовании членов его семьи, только если такой член семьи субъекта декларирования предоставил ему информацию о таких объектах декларирования в любом виде. Таким образом сохранится возможность указывать в декларации, что член семьи не предоставил информацию о своих активах.

Напомним, ранее Конституционный Суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса, все они были закрыты.