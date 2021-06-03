Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза"

Кабинет министров утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год.

Соответствующее решение было принято 2 июня, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что финансовый план определяет главные напрвления деятельности компании в плановом году, также содержит ожидаемые операционные и финансовые результаты деятельности.

В компании не уточнили утвержденные Кабмином показатели финплана, отметив, что закон позволяет корректировать финплан до двух раз в год.

Как добавили в "Нафтогазе", за последние десять лет финансовый план компании не утверждался раньше июля.

Как сообщалось,в декабре 2020 года Кабмин утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год, предусматривающий получение чистой прибыли в размере 11,49 млрд грн, а также увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза. Однако, по итогам работы в 2020 году компания получила убыток в размере 19 млрд грн.