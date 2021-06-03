Рада одобрила законопроект о наружной рекламе

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательного регулирования в области наружной рекламы".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5094 в первом чтении проголосовали 334 народных депутата.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано создание благоприятных правовых условий для улучшения благоустройства населенных пунктов и предпринимательской среды путем комплексного законодательного урегулирования вопросов, связанных с размещением наружной рекламы.

Проектом предусматривается ввести единый законодательный порядок и комплексную процедуру выдачи разрешений на размещение внешней рекламы, взимания платы за пользование местами размещения наружной рекламы, демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций.

Для существенного обновления регулирования и детализации порядка размещения внешней рекламы законопроектом предусматривается дополнить закон "О рекламе" новым разделом – "Размещение наружной рекламы".

Согласно законопроекту, размещение средств наружной рекламы будет осуществляться на основании разрешений, выдаваемых по решению разрешительных органов в соответствии с законом, а также типового порядка размещения средств наружной рекламы, который будет утверждать Кабмин. При этом предусмотрено создание разрешительными органами электронной информационной базы данных мест размещения средств наружной рекламы.

Среди прочего, законопроектом предложено ввести запрет на размещение наружной рекламы на опорах дорожных знаков, светофоров и любых технических средствах организации дорожного движения, на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения, на мостах и эстакадах, а также ближе 50 метров от железнодорожных переездов в населенных пунктах и ​​ближе чем за 100 метров от железнодорожных переездов за пределами населенных пунктов.

Кроме того, предложено установить запрет размещения наружной рекламы на объектах культурного наследия национального значения, кроме случаев выполнения работ по их реставрации или ремонту.