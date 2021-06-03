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Зеленский анонсировал законопроекты об оптимизации доходов местных бюджетов

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Зеленский анонсировал законопроекты об оптимизации доходов местных бюджетов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициировании совместно с Кабмином и Верховной Радой ряда законопроектов об оптимизации доходной части бюджетов региональных властей.

Об этом он сообщил во время выступления на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком, передает Интерфакс-Украина.

"Совместно с правительством и парламентом мы будем инициировать законопроекты про оптимизацию доходной части местных бюджетов, в частности, про усовершенствование платы за землю, налога на имущество, доходов физических лиц, а также единого и транспортного налогов", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что "речь не идет об увеличении налогов". 

По его словам, "важное значение имеет усовершенствование механизма распределения межбюджетных трансферов на основе формул, закрепленных в Бюджетном кодексе Украины".

Президент добавил, что "реформа местного самоуправления только началась".

"Впереди масштабная работа на региональном и субрегиональном уровнях. Впереди очень непростой процесс изменений в Конституцию касательно административно-территориального устройства, изменений в украинское законодательство про местное самоуправление и изменений в Бюджетный кодекс Украины", – подытожил он.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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