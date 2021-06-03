Чистая продажа валюты населением сократилась в мае до $340 миллионов

Объем продажи населением валюты в мае 2021 года превысил объем покупки на $342,12 млн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в мае украинцы увеличили покупку наличной валюты на 5,7% – до $1,45 млрд.

В то же время продажа наличной валюты населением сократилась на 7,9% – до $1,7 млрд.

При этом продажа безналичной валюты населением в мае сократилась до $378 млн, а покупка – до $282,4 млн.

Таким образом, с учетом безналичных операций, чистая продажа валюты населением в мае превысила покупку на $342,12 млн.

Как сообщалось, объем продажи населением валюты в апреле 2021 года превысил объем покупки на $545,9 млн. При этом продажа наличной валюты населением составила $1,84 млрд, что является рекордным значением за время ведения статистики НБУ.

Напомним, объем продажи населением валюты в марте впервые с начала 2021 года превысил объем продажи на $329,71 млн.

В феврале 2021 года покупка валюты населением в феврале превысила продажу на $9,44 млн, тогда как в январе продажа валюты превышала покупку на $54,3 млн.