"Укрпошта" объявила тендеры на строительство еще двух хабов за $65 миллионов (обновлено)

"Укрпошта" объявила два тендера на постройку нового автоматического сортировочного хаба во Львове и сортировочного депо в Ивано-Франковске на общую сумму более $65 млн.

Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский на странице в Facеbook.

Отмечается, что площадь львовского сортировочного центра составит 26 тыс. кв. м, стоимость строительства оценена в $52 млн. Ивано-франковский центр займет 6 тыс. кв. м, его строительство оценили в $13 млн.

"У нас много клиентов на Западе Украины и они (как и все остальные) заслуживают, чтобы получать качественные, современные услуги. Сегодня делаем первый, но уверенный шаг в этом направлении, где Львов станет центром, отвечающим за логистику Запада Украины и связующим звеном с Европой. А думая об экологии и жителях этих замечательных городов, после стройки, мы уберем свои машины из центра города и продадим (тут важно - не подарим, а продадим) наши здания для городских проектов", – отметил Смелянский.

Договоры с "Укрпоштой" на строительство сортировочных центров во Львове и Ивано-Франковске сможет заключить победитель тендера, который предложит наиболее экономически выгодное предложение.

С победителем торгов "Укрпошта" будет сотрудничать по одному из двух вариантов: в форме инвестиционного договора или в форме договоров аренды, с одновременным заключением договора купли-продажи недвижимого имущества.

В случае, если будет заключен инвестиционный договор – победитель осуществляет проектирование и строительство, после чего вводит в эксплуатацию и оформляет право собственности на "HUB_Lviv" и "Depot_Ivano-Frankivsk" по АО "Укрпошта". А национальный почтовый оператор принимает объект в эксплуатацию и платит его стоимость.

В случае заключения договора купли-продажи и договора аренды спроектированные и построенные победителем сортировочные центры "HUB_Lviv" и "Depot_Ivano-Frankivsk" "Укрпошта" арендует, уплачивая арендную плату, и выкупает за эти объекты по договору купли-продажи с последующим переоформлением права собственности.

Для участия в процедуре отбора участники обязательно должны соответствовать следующим квалификационным критериям, как наличие источников финансирования на сумму не менее 100% ожидаемой стоимости, опыт в реализации и завершении проектов по строительству объектов нежилого назначения, надлежащим образом оформленное право собственности/пользования/аренды земельного участка до завершения которого осталось не менее 10 лет и обязательства по которым исполняются надлежащим образом и отсутствуют любые судебные обременения.

Кроме того, земельный участок должен располагаться в пределах этих двух городов или на расстоянии не более 15 км от границы населенного пункта с подъездными путями с твердым покрытием.

Напомним, в мае "Укрпошта" объявила тендер на строительство первого за 42 года автоматизированного сортировочного центра в Киевской области. Его строительство оценили в $50 млн