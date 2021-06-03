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Украина и Грузия договорились о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19

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Украина и Грузия договорились о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили во время встречи в Тбилиси договорились в ближайшее время заключить договор о взаимном признании документов о вакцинации против коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Упрощение условий въезда в Грузию для граждан Украины и постепенное наращивание авиасообщения между городами наших стран способствует активизации туризма. Правительство Украины также заинтересован в увеличении потока грузинских туристов. Взаимное признание документов о вакцинации должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами", – отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, договор о взаимном признании сертификатов о вакцинации Украина также заключит с Молдовой.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  пресс-служба Кабмина


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