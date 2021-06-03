Рада приняла закон о налоге на Google, Apple и Netflix

Верховная Рада приняла во втором чтении проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий введение налога на добавленную стоимость (НДС) для операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам в Украине.

Соответствующий проект закона №4184 поддержали 283 народных депутата, передает пресс-служба парламента.

Отмечается, что закон направлен на увеличение доходов государственного бюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению НДС нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины. Кроме того, документ направлен на создание благоприятных условий эффективного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.

Как сообщается в пояснительной записке, речь в первую очередь идет о введении налога на покупку гражданами Украины услуг, предоставляемых такими технологическими компаниями как Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming, Bloomberg, Alibaba, Booking и других. После принятия закона они будут обязаны заплатить НДС с реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы.

Закон исключает норму из Налогового кодекса, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет.

Также закон освобождает от уплаты НДС поставку электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным ресурсам в рамках оказания образовательных услуг.

Кроме того, закон определяет понятие "электронные услуги", устанавливает правила определения места поставки электронных услуг (В2С), устанавливает упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может проходить отдаленно в электронной форме на специальном веб-сайте.

Также нерезиденты освобождаются от обязательства регистрировать налоговые накладные. При этом, предусмотрена уплата налогов для нерезидентов в иностранной валюте.

Закон также включает нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС.