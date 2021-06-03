Экспорт зерновых превысил 42 миллиона тонн

Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (июль-июнь) по состоянию на 2 июня 2021 года экспортировала 42,29 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 12,1 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Об этом говорится в сообщении Информационно-аналитического портала АПК Украины.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 15,99 млн тонн пшеницы, 21,45 млн тонн кукурузы, 4,14 млн тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 111,6 тыс. тонн муки.

Согласно данным Министерства агрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Ранее сообщалось, что Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных в 2021/2020 маркетинговом году. Так, по прогнозам, урожай может превысить 100 млн тонн.

В 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.