Зеленский и Разумков разошлись в вопросе формирования списка олигархов (обновлено)

На сайте Верховной Рады появился текст проекта закона №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", который накануне внес президент Владимир Зеленский.

Законопроект определен президентом, как неотложный.

В частности, закон определяет понятие "олигарх" как лицо, которое принимает участие в политической жизни страны, имеет значительное влияние на средства массовой информации, является конечным бенефициарным собственником субъекта естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке, а также стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов (2,27 млрд грн).

Также в законопроекте отмечено, что решение о признании лица олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании решения Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

После принятия соответствующего решения, лицо, признанное олигархом, вносят в Реестр лиц, имеющих значительное экономическое или политическое влияние на общественную жизнь (олигархов) . Отмечается, что реестр создается с целью обеспечения доступа к информации о таких лицах и применения к ним мер влияния.

В случае включения лица в Реестр олигархов, ему запрещается совершать взносы (прямо или опосредовано через других людей) в поддержку политических партий и быть покупателей (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Кроме того, лица, которые включены в Реестр, обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Решение об исключении из Реестра принимается в случае установления факта отсутствия у такого лица не менее двух признаков, соответствующих определению "олигарх".

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что признавать лицо олигархом должен отдельный государственный орган, а не Совет национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба парламента.

В частности, Разумков видит потенциальный конфликт интересов в случае, если СНБО будет наделено полномочиями признавать лицо олигархом, поскольку в состав этого органа входят чиновники, которые гипотетически могут быть связаны с олигархами. Он добавил, что важным аспектом также является то, что нет исключительного перечня должностных лиц, входящих в состав СНБО – их определяет президент.

"Персональный состав СНБО формирует президент Украины. Сегодня у нас вопросов нет. Но этот закон принимается на 10 лет. Мы видели разное в истории Украины, поэтому нужно иметь предохранители, которые бы не позволили в будущем манипулировать таким серьезным инструментом", – подчеркнул Разумков.

Кроме того, Председатель Верховной Рады объяснил, что СНБО является координационным органом по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте Украины, и не владеет функцией относить граждан к определенным категориям.

"Думаю, стоило бы создать отдельный орган, который бы занимался такими вопросами. Возможно, по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются отбором в НАБУ, САП, возможно с привлечением международных экспертов – это также было бы эффективным механизмом", – сказал Разумков на брифинге.

Он также предложил расширить круг лиц, обязанных декларировать свои контакты с олигархами.

"Вы видели в законопроекте, кто должен декларировать встречи с представителями крупного бизнеса или с теми, кто входит в перечень олигархов. Я считаю, что этот перечень должен быть расширен за счет должностных и служебных лиц, которые имеют существенное влияние на принятие ключевых решений в государстве, а также лиц, занимающих должности патронажной службы", – сказал спикер Верховной Рады.