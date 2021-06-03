"Укргидроэнерго" возьмет в кредит $211 миллионов на строительство батарей и СЭС

Кабинет министров одобрил решение о привлечении займа в $117 млн и $34 млн от Международного банка реструктуризации и развития, а также Фонда чистых технологий на инвестиционный проект по повышению устойчивости энергосистемы для евроинтеграции энергосети, который заключается в установке гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО "Укргидроэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Согласно сообщению, средства будут направлены на установку литий-ионных систем накопления энергии мощностью 197 МВт на территории станций "Укргидроэнерго", которые планируется привлечь для оказания вспомогательных услуг регулирования частоты и активной мощности, в частности резерва поддержания частоты и резерва восстановления частоты. Кроме того, для питания собственных нужд ГЭС и ГАЭС и для зарядки систем накопления будет установлено 63,9 МВт солнечных фотоэлектрических станций.

"Появление гибридных установок по производству электроэнергии на основе батарейных накопителей позволят "Укргидроэнерго" предоставить оператору системы передачи дополнительный резерв поддержания частоты и расширить регулирующий диапазон автоматического резерва восстановления частоты, необходимых для обеспечения надежного функционирования и соблюдения операционной безопасности ОЭС Украины и качества электрической энергии", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Минэнерго добавили, что дополнительные высокоманевренные и быстродействующие резервы по своим параметрам не имеют аналогов в объединенной энергосистеме Украины.

Как сообщалось, в начале марта ЧАО "Укргидроэнерго" представило проекты установки систем накопления электроэнергии и солнечных станций на территории пяти филиалов компании, который предполагает установку на территориях станций "Укргидроэнерго" 197 МВт литий-ионных систем накопления энергии. Кроме того, для питания собственных нужд ГЭС и ГАЭС и для зарядки систем накопления планируется установить 63,9 МВт солнечных фотоэлектрических станций.

В компании отмечали, что сейчас проектное предложение подано на рассмотрение в Министерство энергетики.