В Украине зафиксировали 2,5 тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на 3 июня в Украине зафиксировали 2 581 новый случай заболевания коронавирусной болезни.

В частности, заболело 122 ребенка и 129 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 059 человек, умерло 102 пациента, выздоровело – 9 519. При этом, совершили 58 729 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 209 417 человек, выздоровел – 2 072 091, летальных случаев зафиксировали 50 959, провели 10 261 649 тестов.

Днем ранее, 2 июня, сообщали о 2 205 новых случаях заболевания COVID-19, 1 июня – о 2 137 случаях, 31 мая – о 1 703 случаях.